Pårørande var uroa. Då politiet kom fram, sa 40-åringen at han hadde drepe foreldra med kniv

Ein 40 år gamal mann er sikta for ha drepe foreldra sine ved bustaden deira på Kolltveit på Sotra utanfor Bergen.

Politiet vart varsla på ettermiddagen torsdag 27. juni. Dei rykka ut til adressa og fann ekteparet Per Arne Ormehaug (67) og Siri Helen Johannessen (66) drepne på staden.

No er den førebelse obduksjonsrapporten klar.

– Begge døydde som følge av skader og forbløding etter fleire knivstikk, skriv Vest politidistrikt i ei pressemelding.

BUSTADEN: Paret skal ha blitt drepne utanfor bustaden, og seinare flytta til garasjen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Fann fleire knivar

Rapporten gir ikkje svar på noko nøyaktig dødstidspunkt, men meiner drapet skjedde natt til torsdag.

Dei meiner dei har funne drapsvåpenet.

– Som ein del av den kriminaltekniske gjennomgangen i og rundt bustaden, har politiet sikra fleire knivar og meiner å ha kontroll på det som er brukt som drapsvåpen, heiter det i pressemeldinga.

Sonen vart pågripen på staden etter at han forklarte politiet at han hadde tatt livet av foreldra sine. Ekteparet skal ha blitt drepne utanfor bustaden, og deretter lagt i garasjen. Sonen peika ut for naudetatane kor foreldra låg.

I forkant skal han ha spylt oppkøyrselen framfor huset, slik at det ikkje var tydelege spor etter drap då politi og ambulanse kom til staden.

– Politiet sine undersøkingar samsvarar godt med sikta si eiga forklaring av hendingane, skriv politiet i pressemeldinga.

UROMELDING: Politi og ambulanse rykka ut til bustaden på Kolltveit på Sotra, etter at pårørande leverte uromelding om den no drapssikta 40-åringen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Uromelding frå pårørande

Politiet gir no fleire detaljar om korleis naudetatane vart varsla om dobbeltdrapet torsdag 28. juni.

I utgangspunktet mistenkte dei ikkje nokon kriminell handling då dei rykka ut på ettermiddagen.

Klokka 17.10 blir politiet varsla av ambulansesentralen AMK. Dei har fått uromelding om drapssikta og ynskjer at politiet blir med ut på oppdraget. Det er dei pårørande som har varsla AMK, etter ikkje å ha fått kontakt med 40-åringen.

Klokka 17.49 melder ambulansen at dei er i kontakt med den sikta.

Klokka 18.05 melder politipatruljen at dei er på ein drapsåstad. Ekteparet vart funne i garasjen.

Vurderer helsetilstanden

Sakkunnige skal vurdera om 40-åringen er strafferettsleg tilrekneleg. NRK veit at han seinast få daga før dobbeltdrapet var i kontakt med helsevesenet.

Med det som bakteppe, har Helsetilsynet bestemt seg for å opne tilsynssak mot Helse Bergen. Helsetilsynet har no bede om ytterlegare informasjon i saka.

«Vi ønsker ikke å kommentere denne saken mens tilsynet pågår», skriv viseadministrerande direktør i Helse Bergen, Clara Gjesdal, i ein e-post til NRK.

Mannen vart varetektsfengsla i fire veker førre helg, men blir teken hand om av helsepersonell på Psykiatrisk klinikk på Sandviken sjukehus.