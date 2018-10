Nytt strikkeprosjekt engasjerer: – Folk strikker all verdens poesi

– Folk tar kontakt med all verdens mennesker, med forlag og plateselskap for å strikke tekstene deres. De får utrolig positive tilbakemeldinger. Det har blitt et gigantisk prosjekt, sier Skogseide.

I 2016 satte Britt Elin Skogseide i gang et strikkeprosjekt. Målet var å strikke hele Henrik Ibsen sitt stykke Peer Gynt på ullgensere. Strikkeentusiaster fra hele landet engasjerte seg i prosjektet.

Nå er Skogseide i gang med et nytt prosjekt. Det startet med en tanke om å strikke den avdøde dikteren Olav H. Hauge sine dikt. Så ballet det på seg fra der.

Fra Bjørn Eidsvåg til egenskrevne dikt

Etter at Skogseide kom opp med ideen om å strikke dikt av Olav H. Hauge, kontaktet hun Hauges kone, kunstner og forfatter, Bodil Cappelen, for å høre hva hun syntes om prosjektet.

– Jo mer jeg tenker på det, jo bedre syns jeg denne ideen er. Det er til gagn for strikkekunsten og for lyrikken. Dette syns jeg er rett og slett flott, sier Cappelen.

ENGASJERT: Bodil Cappelen, avdøde Olav H. Hauge, sin kone, synes strikkeprosjektet var en svært god idé. Skogseide forteller at hun først strikket genseren med en skrivefeil, før den ble sendt til Bodil Cappelen. – Det ble rettet opp med nål og trå, sier Skogseide. Foto: Privat

Derfra begynte ballen å rulle. Folk ville ikke bare strikke dikt av Hauge, men tok også fatt på alt fra sangtekster av Bjørn Eidsvåg til personlige dikt fra familiemedlemmer.

Inger Lise Eidhammer var en av dem som engasjerte seg i strikkebevegelsen. Hun satte i gang med å strikke et dikt av bestemoren, skrevet i familiens hyttebok.

– Jeg hadde lyst å trekke fram noe hun hadde skrevet, mange vet nok ikke at hun skrev. Dette diktet er skrevet til og om det området vi har hytte i – nært vårt bosted, sier Eidhammer.

DIKT FRA HYTTEBOKEN: Inger Lise Eidhammer gikk for en kreativ løsning da hun skulle velge hvilke tekst hun skulle strikke på sin genser. Foto: Inger Lise Eidhammer

Skogseide presiserer at det er viktig at folk ikke stjeler andres åndsverk.

– Alle har stor moro av å skaffe seg tillatelse til å strikke de nyere verkene, og alle får ja.

Andre personer som har blitt kontaktet av strikkeentusiaster er visesanger, Alf Cranner, og lyriker, Jan Erik Vold. Begge har svart ja med stor entusiasme.

– Minst like populært

Peer Gynt-prosjektet fra 2016 engasjerte ikke bare i Norge, også folk fra Sverige, Danmark, Nederland, Island, Færøyene og California, strikket for å ferdigstille prosjektet.

Etter endt strikking og hundrevis av engasjerte, kom antallet gensere på 574 stykker. Alle med hver sin tekst fra det anerkjente stykke til Ibsen.

ORIGINALGENSEREN: Slik ser den originale genseren ut. Foto: Privat

På initiativ fra Skogseide inviterte hun bidragsyterne til å delta på et strikketog i anledning 150-års jubileet til Henrik Ibsen.

Nå er hun sikker på at det nye prosjektet vil engasjere minst like mye.

– Veldig mange har meldt sin interesse for dette prosjektet. Den offisielle siden er LESEkofta-siden på Facebook, hvor man kan dele bilder av kunstverket sitt med alle oss andre og be om hjelp når det trengs.