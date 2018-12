Nytt håp om ubåt-heving

Transportkomiteen på Stortinget vedtok i går å be regjeringen vurdere om det har kommet ny informasjon eller ny teknologi som tilsier at å heve heving av hele eller deler av lasten i Fedje-ubåten er miljømessig forsvarlig, før arbeidet med tildekking iverksettes. Et mindretall ønsket at Stortinget skulle behandle saken, skriver BT.