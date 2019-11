Nytt cruiseskip sørger for rekord

Det nye cruiseskipet MS «Iona» skal besøke Bergen 19 ganger i 2020, skriver BT. Skipet, som er under bygging, blir et av verdens største. Det skal alene bringe nærmere 100.000 cruiseturister til Bergen, og sørge for at det settes ny cruiserekord.