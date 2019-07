Nye Vestland fylke får 19 flere ledere enn dagens to fylker har tilsammen

Til sammen har de to fylkene nå 81 ledere. 80 av disse stillingene blir med videre når de to går sammen og blir Vestland fylkeskommune 1. januar 2020.

I tillegg kommer 20 nye lederstillinger knyttet til nye oppgaver innen vei og infrastruktur som tidligere var statlige og lå under Statens Vegvesen .

Totalen blir dermed 100 lederstillinger.

– Nødt til å få ned kostnadene

Det Terje Søviknes reagerer på, er at fylkeskommunene ikke har klart å kutte mer enn én av de 81 fylkeskommunale stillingene som eksisterer per i dag.

– Her har man vært litt vel råflott, når man har omtrent det samme antallet ledere i én ny organisasjon som i de to eksisterende. Det er en utvikling vi ikke kan ha over tid, sier Frp-nestlederen og Os-ordføreren, som også sitter i fylkestinget i Hordaland.

– Vi er nødt til å få ned kostnadene administrativt, noe annet ville være å spille falitt, sier Søviknes.

KREVER FÆRRE LØNNSUTGIFTER: Frp-nestleder Terje Søviknes sitter i fylkestinget i Hordaland. Han mener fylkeskommunen burde kvittet seg med flere ledere i sammenslåingen. Foto: Elise Angell / NRK

Fylke med tre adminstrasjonssteder

Rådmann i nye Vestland fylke og prosjektleder for sammenslåingen, Rune Haugsdal, forteller til NRK at det er to årsaker til at antallet ledere nesten er uforandret.

– Intensjonsavtalen tar utgangspunkt i at ingen skal miste jobben på grunn av den nye organiseringen, sier Haugsdal.

Dette er en helt vanlig betingelse i avtalene mellom fylker som skal slås sammen.

– For det andre blir Vestland fylkeskommune en organisasjon med ledere plassert på tre forskjellige steder.

Disse stedene er Bergen, Førde og Leikanger.

– Det er kanskje ikke den mest rasjonelle måten å gjøre det på, men det sikrer at vi får fokus på hele Vestland fylkeskommune fremover, mener Haugsdal.

HAR KUTTET ÉN STILLING: Rune Haugsdal er rådmann i nye Vestland fylkeskommune og prosjektleder for sammenslåingen. Til venstre fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun (Ap) - fra Sogn og Fjordane. Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Satser på naturlig avgang og ansettelsstopp

Den forklaringen kjøper ikke Søviknes helt uten videre.

– Nærhet til folk er viktig, men mange tjenester kan løses digitalt.

Frp-nestlederen er derimot helt enig i at ingen skal miste jobben på grunn av sammenslåingen. Men han mener det ikke bør ansettes nye ledere når noen skifter jobb eller går av med pensjon.

– Det er nødvendig for at vi skal ha en økonomi som står seg i årene som kommer. Prognoser tyder på at man må kutte ca. 100 millioner kroner hvert eneste år i den kommende fireårsperioden. Det er nødt til å få konsekvenser for antall ansatte, sier Søviknes.

Kan få enda flere oppgaver - og ledere

Prosjektleder Rune Haugsdal sier de 80 stillingene trolig vil bli færre med tiden. Han bekrefter at den nye fylkeskommunen vil holde igjen lederstillinger som blir ledige i den kommende perioden for å spare penger.

De 20 nye lederstillingene som Vestland overtar fra Statens Vegvesen skyldes at fylkeskommunen skal overta driften av fylkesveiene fra staten.

Stortinget vurderer også å flytte andre oppgaver over til de nye storfylkene, slik at ledertallet kan øke ytterligere på sikt.