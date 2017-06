Nye redningsaksjoner fra Trolltunga

Røde Kors måtte rykke ut til to nye redningsoppdrag fra Trolltunga mandag kveld. Det skriver Hardanger Folkeblad. – To personer måtte ha luftambulanse og var ute av stand til å komme seg ned igjen selv, sier områdeleder for område 5 i Røde Kors, Stig Hope til NRK.