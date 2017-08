Nye polititoppar i vest

Politiet har tilsett seks nye sjefar som del av samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane til Vest politidistrikt. Dette er dei nye polititoppane:

• Olav Valland (biletet), leiar for Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden

• Jan Ludvig Fosse, leiar for resten av Hordaland (nord for Stord)

• Arne Johannessen, leiar for Sogn og Fjordane

• Morten Ørn, leiar for operative tenester

• Kari Marie Kjellstad, leiar for førebygging

• Helge Stave, leiar for etterretning og etterforsking