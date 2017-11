Nye planer for Bybanen mot Åsane

Byrådet i Bergen presenterer i dag nye planer for Bybanen mot Åsane. Fagfolkene i kommunen har laget to ulike alternativ til banen mot nord:

• En tunnel med stopp ved NLA og NHH

• En tunnel som i tillegg har en sløyfe til Sandviken Brygge, med et stopp i dagen der.