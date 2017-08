Nye Flesland åpnet

Et ektepar fra Hongkong var blant dem som sammen med Erna Solberg var med å åpne den nye store Bergen lufthavn Flesland i dag.

– Mrs. Prime Minister! Vi kommer fra Hongkong! Det er en ære, sier Mason Choi og Ming Tsang, som var i Bergen for tinnbryllupsfeiring og fikk en selfie med Solberg.

For en Erna Solberg i valgkampmodus var midtpunktet for dagens åpning av den nye terminalen på Flesland.

Statsministeren åpnet nemlig den nye terminalen på Bergen lufthavn Flesland ved å mane opp til Bergens «nasjonalsang» Nystemten.

– Den nye terminalen betyr veldig mye for Bergen og for regionen. Folk har stått mye i kø, og også uti regnet. Nå er det rom for folk, og det er rom for flere flyavganger, større tilbud og mulighet til å slå i hjel tid hvis flyet ikke er i rute, sier Solberg til NRK.

MIDTPUNKT: Statsminister Solberg tok seg tid til å snakke med ansatte i sikkerhetskontrollen så vel som pressen og dette ekteparet fra Hongkong. De fikk til og med en selfie med statsministeren. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Erna tok æren

Hun tar æren for at den nye terminalen åpner allerede i høst.

I 2012 begynte Avinor på å sette i gang arbeidet med den nye terminalen. Året etter gikk Solberg og daværende byrådsleder i Bergen, Monica Mæland (H), til valg på å få bygget terminalen fortere.

Nye Bergen lufthavn Flesland Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK Ekspandér faktaboks Åpnet 17. august 2017.

Har kapasitet til 7,5 millioner passasjerer i løpet av et år.

Har en kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner.

Totalt antall utganger: 15 (6 nye og 9 fra eksisterende terminal).

Totalt antall flyoppstillingsplasser: 32 (inkludert 17 fjernoppstillingsplasser). Kilde: Avinor

Ifølge Høyre hadde ikke Avinor penger til å sette spaden i jorden. Siden forandret Solberg-regjeringen reglene for hvordan Avinor kunne bruke sitt eget utbytte selv.

– Våren 2014 endret vi utbytteregimet, og uten det, hadde ikke Avinor hatt mulighet til å investere i denne flyplassen. Den hadde kanskje blitt bygd til slutt, men kanskje brukt lengre tid, sier hun.

– Er du å betegne som Mor Flesland?

– Jeg har i hvert fall en hånd med i spillet for at vi åpnet i dag.

Passasjerer: – Finere enn Gardermoen

Og tilsynelatende er passasjerene fornøyd.

– Man får en veldig internasjonal følelse. Kommer man på Schiphol er alt superlyst og oversiktlig, mens gamle Flesland ikke har vært det. Nå er det bedre, sier Jens Alvsvåg (20) fra Bømlo.

Han er på vei til Trondheim for å begynne på studier, og sitter med kameraten Ole Jørgen Fylkesnes (20). De har kjøpt de største glassene øl som er å få på den ene flyplassbaren.

– Det ligner på Gardermoen, men det er mye finere her, sier Alvsvåg.

Også Liv J. Amundsen (64) og Per Amundsen (67) fra Bergen hadde tatt i bruk en av de nye restaurantene, mens de ventet på flyet til Malaga.

– Det er svindyrt her, men det er veldig fine forretninger, sier Liv Amundsen.