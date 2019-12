26-åring funnet død på Tysnes: – Veldig trist

Politiet melder at det var 26 år gamle Kjetil Carlsen Høviskeland som ble funnet død på Onarheim på Tysnes tidlig torsdag morgen. – Per nå er det ikke noe som tyder på at avdøde har blitt utsatt for noe straffbart, melder politiet.