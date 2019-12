Ny vurdering over Vikafjell i dag

Riksveg 13 over Vikafjellet blei stengd på grunn av uvêr og flaum sundag. Ny vurdering blir gjort klokka 09 måndag morgon. Riksveg 7 over Hardangervidda er open, men det kan innførast kolonnekøyring på kort varsel. Det same gjeld for riksveg 52 over Hemsedalsfjellet. Vegtrafikksentralen åtvarar mot svært glatte vegar på fleire av fjellovergangane.