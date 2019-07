Ny varmerekord i Bergen

Vervarslinga på Vestlandet ligger på Florida i Bergen. For en gangs skyld et passende navn. For i Bergen, byen kjent for sine våte dager, ble varmerekorden slått ettertrykkelig i dag.

Det skjedde klokken 14:00. 32,4 grader er 0,2 grader varmere enn rekorden satt 27. juli i fjor. Da ble den gamle rekorden fra 1947 slått.

Og det fortsetter: Klokken 14:22 var det 32,9 grader i Vestlandets hovedstad.

I SKYGGEN: Studentene Olina Løseth (t.v) og Sigrid Valør nyter varmen i Nygårdsparken. De planlegger en dukkert senere i dag. – Vi merker at det er rekord, sier Sigrid. Foto: PAUL ANDRÉ SOMMEREFELDT / NRK

Gunstig vind

NRK overvar varmerekorden ved pulten til statsmeteorolog Anne Solveig Andersen på Florida.

REKORDMÅLER: Statsmeteorolog Anne Solveig Andersen på Florida følger med på den historisk varme dagen via dataskjermene. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

– Det er gunstig vindretning og lite vind. Nå er det viktig å drikke mye og ta vare på seg selv, sier hun.

Andersen melder at flere fylker har temperaturer over 30 grader i dag, blant andre Hedmark, Rogaland, Trøndelag, Sogn og Fjordane og Østfold.

Og det blir varmt også i dagene som kommer.

– Det ser ut til å bli en varm helg, men varmluften flytter seg litt nordover, sier Andersen.

Sjekk ditt område

NRK oppdaterer data kontinuerlig fra private værmålere mange steder i landet. De er derfor ikke helt identiske med de offisielle målingene til meteorologene:

NRK har reportere ute over hele landet på det som er årets varmeste dag. Sjekk bildene landet rundt: