Ny trailer med problem i Måbødalen

Nok ein trailer har fått problem i Måbødalen på riksveg 7, og sperrar no vegen. Det skal vere passasje for personbilar. – Det er glatt på staden, og bilbergar er no på veg, seier operasjonsleiar Arve Samsonsen i Vest politidistrikt. Også tidlegare i kveld sperra ein trailer vegen på toppen av Måbødalen.