Denne uken åpnet et nytt behandlingstilbud for barn med cerebral parese (CP) på Haukeland universitetssjukehus. Med det mest avanserte utstyret i landet kan CP-rammede barn analyseres mer nøyaktig.

Det gir grunnlag for en mer spesialtilpasset behandling, noe som kan gi barna et bedre liv.

– Det gir oss muligheten til å gi en mer treffsikker behandling. En riktigere behandling til riktig tid, tilpasset hvert enkelt barn, forteller Merete Andersen Malt, seksjonsleder ved ortopedisk klinikk.

På Barnas energisenter i det nye barne- og ungdomssenteret på Haukeland festes små sensorer på beina til barna. Alle bevegelser blir nøye registrert når barna går, og etterpå analyseres resultatene.

– Mamma har forklart at jeg skal gå på en lang ting. Jeg er litt spent, sier Kasper Idland (8), som NRK fikk følge til behandling på senteret denne uken.

Se reportasjen øverst i artikkelen.

BEST MULIG HVERDAG: – En gang i tiden skal han kanskje ha en operasjon. Men i tiden før det, handler det om å gjøre hverdagen hans best mulig, sier pappa Kurt Idland. Foto: Lars Chr. Wallace / NRK

Tredje som får bruke utstyret

Familien fra Sandnes har måttet reise mange turer til Bergen. Kasper har den mildeste formen for cerebral parese, men skadene på hjernen påvirker likevel musklene tydelig.

– Han er en tøffing, sier pappa Kurt Idland.

Spesialistene jobber for å finne ut hva som skal til for at åtteåringen skal kunne bevege seg så normalt som mulig.

– Vi fikk installert utstyret i forrige uke. Kasper er det tredje barnet som får bruke det, forteller seksjonsleder Malt.

Dette er Cerebral parese Ekspandér faktaboks Cerebral parese, ofte forkortet CP er en samlebetegnelse på en rekke forstyrrelser av muskelkontrollen som skyldes en varig engangsskade på hjernen som har funnet sted før hjernen var fullt utviklet, dvs. under svangerskapet, i forbindelse med fødsel eller den første tiden etter fødselen. Forekomsten av cerebral parese er ca. 2/1000 levendefødte barn. Den hyppigste årsaken til cerebral parese er i dag prematuritet (for tidlig fødsel), omtrent halvparten av barn med cerebral parese er født før termin. 5% av CP-tilfeller skyldes komplikasjoner under fødsel, særlig tilstander som gir langvarig oksygenmangel hos barnet, slik som blødninger under fødsel, asfyksi og langvarige kramper. Ca. 15% av CP-tilfeller skyldes forhold etter fødsel (inntil nervesystemet er fullt utviklet mellom 2 og 3 års alder). Særlig alvorlige infeksjoner i nyfødtperioden (meningitt/neonatal sepsis) kan etterlate varig skade i form av cerebral parese i denne perioden.

-Kilde: Wikipedia ​

Vanskelig å finne rett behandling

Blant hovedmålene med behandlingen av CP-rammede er bedret gangfunksjon og balanse. Men det er vanskelig å finne det rette behandlingsregimet.

For noen barn virker det best med tøyning, for andre er det styrketrening som har størst effekt. Hvor hyppig og hvor intensiv treningen bør være, varierer også fra barn til barn. Det viktigste er at det tverrfaglige teamet i samarbeid med foreldrene kommer frem til et best mulig opplegg for hvert enkelt barn, ifølge Cerebral Parese-foreningen.

Og det er nettopp det analysene av Kasper, med det nye, topp moderne utstyret, skal gi teamet på Haukeland et bedre grunnlag for.

STUDERER RESULTATENE: Kasper og mamma ser på skjermen sammen med spesialistene. – Jeg ser ut som en hodeløs gutt, ler han. Foto: Lars Chr. Wallace / NRK

– Handler om å gjøre hverdagen best mulig

RESULTATET: Her kan legene se hvordan Kasper beveger seg. Foto: Lars Chr. Wallace / NRK

Etter å ha fått festet sensorene på beina, og gått på en hvit duk inne i energisenteret, kan spesialistene og foreldrene se en animert 3D-versjon av åtteåringens ganglag.

Kasper får også se resultatet av gåturen sin på skjermen.

– Jeg ser ut som en hodeløs gutt, ler han.

– Har du lyst til å komme tilbake hit igjen, spør legen.

– Nei, svarer Kasper.

– En gang i tiden skal han kanskje ha en operasjon. Men i tiden før det, handler det om å gjøre hverdagen hans best mulig, sier pappa Kurt Idland.