Ny studie skal granske sykdom fra norske drikkevann: – Tror det er store mørketall

– Vi tror det er mange små utbrudd som ikke oppdages, og at det er spredte enkelttilfeller av diarésykdom som skyldes drikkevannet som vi ikke fanger opp, sier Camilla Svendsen, forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI).

I en ny studie skal FHI finne ut hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge.

Det finnes ikke ordentlig forskning på omfanget, men det skal Drikkevannsstudien gi klarere svar på.

Kan være 125.000 årlige tilfeller

Svendsen forteller at en liknende studie i Sverige har sett på hvor mange som blir syke av drikkevannet i én svensk kommune. Der fant de at hver person i gjennomsnitt blir syk hvert førtiende år.

– Vi vet ikke om disse resultatene er representative for Norge, men hvis vi bruker tallene fra den svenske undersøkelsen på den norske befolkningen vil vi få at det er 125.000 personer som blir syke av drikkevannet årlig.

FUNNSKJEMA: Bildet ble tatt onsdag da avføringen ble funnet på fjellet på Øvre Kleppe på Askøy. En skisse av høydebassenget er tegnet på skjemaet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Sykdomsutbrudd på Askøy

Den siste uken har 64 askøyværinger vært innlagt på Haukeland sjukehus med diaré, feber og magesmerter. Ifølge kommunen har over 2000 personer vært syke.

I jakten på smittekilden på Askøy har kommunen funnet avføring i terrenget over et høydebasseng på Øvre Kleppe.

En 72 år gammel kvinne fra Askøy som ble innlagt med mage- og tarmsymptomer i helgen, døde onsdag. Kvinnen fikk påvist campylobacter, samme tarmbakterie som er funnet i drikkevannet på Askøy.

Tidligere i juni døde en ett år gammel gutt fra Askøy av infeksjon, men det er foreløpig ikke påvist sammenheng med smitte fra drikkevannet.

Campylobacter Ekspandér faktaboks Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom.

Du kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler.

God personlig hygiene hjelper mot smitte.

I Norge er nærmere 60 prosent av tilfellene smittet ved utenlandsopphold, spesielt i Middelhavsområdet og Asia.

Campylobacter er spesielt vanlig hos ville fugler, men den finnes også hos storfe, sau, gris, hund, katt, fjærfe og fluer.

I sjeldne tilfeller kan bakterien smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene.

Tarminfeksjonen starter som oftest noen dager etter at man er blitt smittet.

For campylobacteriose er tiden fra man er smittet til sykdomen bryter ut ett til ti døgn.

Sykdommen går i de aller fleste tilfeller over av seg selv. Symptomer ved campylobacteriose: Moderat feber og allmennsymptomer

Diaré, ofte med blod og slim

Magesmerter

Rundt 20 prosent har symptomer lenger enn én uke

Kan i sjeldne tilfeller gi leddbetennelse og lammelser Kilde: Folkehelseinstituttet

– Kan lære av det som har skjedd på Askøy

– For oss er det interessant å finne mer ut av hva som er de konkrete årsakene. Hva kan vi gjøre av skjerpede og forbedrede rutiner, sier Kjetil Furuberg, avdelingsleder i Norsk Vann.

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Furuberg sier de er glade for at FHI nå prøver å få bedre svar på hvor mange som syke av drikkevannet.

Til tross for den alvorlige situasjonen på Askøy, mener Furuberg at nordmenn kan føle seg trygge når de drikker vann fra springen.

– Vi mener det er trygt ut fra alle de rutinene og sikkerhetsprosedyrene og risikovurderingene som er gjort.

– Hvis man ser på statistikken for antall større sykdomsutbrudd i vannforsyningen i Norge, så er den siste episoden i Røros i 2007. Så var det en episode i Bergen i 2004. De to tilfellene har vi lært av, og vi håper etter hvert å lære mer av det som har skjedd på Askøy.

Minst 8700 nordmenn skal delta i Drikkevannsstudien. Forhåpentlig kommer de første svarene allerede neste år.