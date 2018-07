Området det brenner i er i utkanten av det området som det brant i forrige helg. Det ligger i 250 meters høyde over Sørfjorden. Det skal ikke være noen bebyggelse i nærheten av brannen.

– Vi har bestilt et brannhelikopter for å slukke brannen, sier vaktkommandør Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen for Hordaland like etter klokken 14.

To timer senere var helikopteret på plass.

REIGSTADFJELLET PÅ OSTERØY: Det er svært bratt i området det brenner i. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Svært bratt

Området det brenner i er så bratt at det ikke er mulig for brannmannskapene å komme til.

– Det brenner i skogbunnen oppover fjellsiden. Hvor stort området er vet vi foreløpig ikke, sier Røyseth.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. OMRÅDET DET BRENNER I: Reigstadfjellet på Osterøy.

Bruker drone

Brannvesenet håper å kunne stoppe brannen før den blir for stor.

Mannskaper fra brannvesenet på Osterøy har tatt seg opp i fjellet og overvåker brannen derfra. Bergen brannvesen har en drone i luften for å få oversikt over området det brenner i.

– Området det brenner i har doblet eller tredoblet seg i perioden siden brannen ble meldt, sier vaktkommandør Karl Arne Røyseth.