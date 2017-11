Ny NDLA-sjef slår tilbake: Mener de svertes av aktører som vil tjene penger

Det fylkeskommunale læremiddelselskapet Nasjonal digital læringsarenas (NDLA) er i hardt vær etter flere lovbrudd, og kritikere mener ordningen hindrer innovasjon og bredde i digitale læremidler i Norge.

NDLAs konstituerte daglige leder mener blant andre Utdanningsforbundets og IKT-Norges kritikk skaper et uriktig bilde av at NDLA er lite brukt i videregående skole.

– Det kan godt hende vi er lite brukt på noen skoler, men ser man på videregående skole som helhet, er vi det mest brukte digitale læremiddelet i Norge, sier Christer Gundersen.

Gundersen overtok som NDLA-leder da Øivind Høines gikk av grunnet manglende tillit.

Han viser til at ndla.no på de beste enkeltdagene har over 70.000 unike brukere, og resultatene i KS' lærerundersøkelse fra tidligere i år.

NY NDLA-SJEF: Christer Gundersen (43) bor på Hamar, og pendler til NDLAs hovedkontor hos Hordaland fylkeskommune i Bergen. Foto: Privat

Mest brukt

Undersøkelsen er bestilt av KS, som organiserer de 18 fylkeskommunene som eier og ønsker å beholde NDLA. Den viser:

At NDLA er det mest brukte digitale læremiddelet i norsk videregående skole, med god margin ned til forlagene Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug.

Samtidig er det flere lærere som svarer at de bruker øvrige læremidler enn dem fra NDLA og forlagene, enn som svarer at de bruker NDLA.

– Så kan man si at digitale læremidler ikke brukes nok, men det er en helt annen diskusjon. Av dem som brukes, er det altså vi som brukes mest, sier Gundersen.

Oslo betaler ikke

Han reagerer også på at kunnskapsbyråden i Oslo, som ikke er med i NDLA, ber de 18 andre fylkeskommunene melde seg ut. Undersøkelsen viser at Oslo-elevene er NDLAs største brukergruppe.

– Til tross for at Oslo ikke bidrar med en krone, sier Gundersen.

Undersøkelsen gir også tydelige indikasjoner på at videregående-lærerne er fornøyde med kvaliteten på NDLA, og opplever at mangfoldet av digitale læremidler har økt.

– Når man skal vurdere verdien av hva NDLA har oppnådd, er det veldig mye positivt. Det er mye bruk, det er økende bruk, og gjennom undersøkelsen til KS får vi også veldig gode tilbakemeldinger på den faglige kvaliteten, mener Gundersen.

NDLA.NO: Inneholder pensum og fagstoff fra 46 læreplaner, og kan også brukes til ting som å dele innhold med andre, og samarbeide om oppgaveskriving. Foto: Skjermdump

– De vil legge ned NDLA

NDLA-lederen reagerer også på at de omtales som monopolistiske.

– NDLA lager fritt digitalt innhold, som næringslivet kan bygge videre på og lage nye tjenester av. Kommuneforlaget har for eksempel produsert en hel bok basert på innhold fra NDLA. Det viser at vi lager innhold som har langsiktig verdi, sier Gundersen.

– Men hva med dem som mener de ikke har fått sjansen til å lage innholdet i utgangspunktet?

– Det mener vi er en helt feil fremstilling. NKI-forlaget, Kommuneforlaget, NRK og NTB scanpix er alle aktører som har produsert innhold på oppdrag fra NDLA, sier Gundersen.

Christer Gundersen (43) Ekspandér faktaboks Konstituert leder i Nasjonal digital læringsarena (NDLA) fra 10. november 2017. Teknisk leder i Cerpus 2015-2017. Seniorrådgiver i Nasjonalt senter for fri programvare fra 2010 til nedleggelsen i 2014. Styremedlem i Joubel AS fra 2013. Cerpus, som har fått store kontrakter av NDLA, eier 43 prosent av Joubel, og Gundersen sa fra seg styrevervet og ble habilitetsvurdert i forbindelse med ansettelsen i NDLA. Tidligere jobber: Seniorkonsulent i Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet, rådgiver i KS, prosjektleder i Oslo kommune og systemutvikler i Cell Network. Utdanning: Systemutvikling fra Den Polytekniske Høgskole.

Han mener motivasjonen til en del av NDLAs kritikere ligger i egeninteresse av at selskapet forsvinner. Virke, som organiserer de største forlagene i Norge, ønsker NDLA nedlagt.

– Det er helt åpenbart at mange jobber for særinteressene til selskaper som ønsker en større del av markedet for digitale læremidler, sier Gundersen.