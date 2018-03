Ny leder på plass

Hilde Magnusson er ansatt som ny daglig leder i Forum Nye Bergensbanen. De arbeider blant annet for at Ringeriksbanen skal ha byggestart i 2021. Magnusson har de siste fire årene jobbet som advokat på Voss. Før det var hun i åtte år representant for Ap på Stortinget.