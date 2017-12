Ny knivstikking i Bergen

– Vi fikk meldingen om knivstikking klokken 04.39. Det pågikk et slagsmål i Hardangervegen 669. En person er pågrepet mistenkt for å stå bak knivstikkingen, sier operasjonsleder Hans Eirik Thue i politiet til NRK.

Politiet fikk melding om et slagsmål i leiligheten like etter klokken halv fem.

– Vi rykket ut med flere patruljer og ambulanse etter meldinger

om et slagsmål i en leilighet hvor en person skulle være

knivstukket. Vi pågrep raskt en gjerningsmann.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Gjerningsmannen har tilstått

Den skadde er kjørt til akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus for behandling. Det er foreløpig uklart hvor store skader mannen har.

– Gjerningsmannen har erkjent de faktiske forholdene. Vi

fortsetter med avhør av vitner på stedet, sier Thue.

Det var flere personer til stede i leiligheten som var vitne til

hendelsen. De er avhørt. De to involverte er kjenninger av politiet.

Andre knivstikkingen på kort tid

Dette er den andre knivstikkingen i Bergen på under 24 timer. Torsdag ettermiddag ble en 25 år gammel mann pågrepet i sentrum. Han er siktet for å ha knivstukket to unge menn.

Politiet har nå avhørt flere vitner i denne saken.

– De har gitt gode beskrivelser av det som skjedde, sier jourhavende jurist Elisabeth Bru, til NRK.

De to knivofrene ble alvorlig skadet, men skal være utenfor livsfare.