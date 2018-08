Ny kjedekollisjon ved Eidfjord

En bobil og to personbil har kollidert på riksvei 7 ved Sæbøtunet i Øvre Eidfjord. – Det er snakk om store materielle skader, men få personskader. To person blir tatt med til legevakten for en sjekk, men de fem andre involvert i ulykken foreløpig blir sett til av helsepersonell på stedet, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik. Det er redusert fremkommelighet på stedet.