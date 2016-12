Ny forskning: Mettet fett ikke så farlig som først antatt

Når julen er over har nordmenn spist over 10.000 tonn med julekjøtt. Det tilsvarer vekten av 26 fullastede eksemplarer av verdens største passasjerfly.

Og julefettet kan faktisk ikke være så helsefarlig som man gjerne tror, viser en ny studie fra Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus.

Gikk ned tolv kilo

Forskerne sammenlignet effektene av et kosthold med masse mettet fett og lite karbohydrater og et moderat lavfettkosthold i tråd med myndighetenes anbefalinger.

En gruppe på 38 overvektige menn ble satt på tre måneders diett med et av disse kostholdene. Studien viser at mettet fett ikke er verstingen i kostholdet.

– I løpet av de tre månedene gikk de i snitt ned tolv kilo på begge diettene. De reduserte i betydelig grad mengden underhudsfett, innvolsfett, leverfett og fett rundt hjertet, sier Johnny Laupsa-Borge.

Han er stipendiat og en del av forskningsgruppen som står bak studiet.

Laupsa-Borge forklarer at mennene kunne gå ned i vekt selv med høyt fettinntak ved å kutte ned på karbohydrater.

– Hvis man skal gå ned i vekt med en høy andel fett i kosten, må man samtidig redusere inntaket av karbohydrater i form av korn- og melkprodukter og matvarer tilsatt sukker. Gjør man ikke det, vil man ikke på langt nær få disse effektene, og sannsynligvis komme langt dårligere ut, sier Laupsa-Borge.

Stiller spørsmål ved fett-risiko

Debatten om mettet fett har rast de siste årene, og flere studier viser at mettet fett gir uheldige helseeffekter. Resultatene fra UiB og Haukeland kommer til en helt annen konklusjon.

– Det vi har funnet er at hvis man reduserer mengden karbohydrater i kosten, så kan man innta forholdsvis store mengder fett og også mettet fett uten at det nødvendigvis medfører risiko for blant annet hjerte- og karsykdom.

– Vi går ikke nødvendigvis ut og friskmelder mettet fett, men det er grunn til å stille spørsmål ved at mettet fett er så ugunstig som mange har hevdet i mange år, sier Laupsa-Borge.

