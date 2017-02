Småbarnsfaren i 20-årene må i april møte i Sør-Trøndelag tingrett, tiltalt for flere seksuelle overgrep i Dark Room-saken.

Tiltalen ble offentliggjort i dag. Den kobler mannen med den første mannen (24) som ble tatt i Dark Room-saken og viser hvordan de skal ha samarbeidet om overgrep mot barn. 24-åringen ble i november dømt til tre år og åtte måneder i fengsel.

Den nye Dark Room-tiltalen inneholder seks forhold mot mannen i 20-årene. Han er student og bosatt i Trondheim.

Ifølge tiltalen har de to delt bilder og videoer. Den tiltalte skal også ha gitt den domfelte mannen kontaktinformasjon til en mindreårig jente. Ifølge tiltalen førte dette til at jenta ble et av overgrepsofrene fra saken mot 24-åringen.

Hadde kontakt på nett i mange år

I dommen fra november kommer det frem hvordan de fikk kontakt. Den sier at de har hatt kontakt på internett i flere år, siden 24-åringen var 16 år. Her skal de ha delt fantasier om mindreårige.

Mannen i 20-årene er også tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år. Mannen skal ha hatt samleie med en mindreårig jente på hoteller i Bergen i 2011.

Han skal også ha chattet med flere barn, hvor han blant annet har bedt dem om å kle av seg. I tillegg skal han ha oppbevart tusenvis av bilder og ni timer film som viser seksuelle overgrep mot barn, deriblant grove seksuelle overgrep med barn ned i ettårsalderen.

Småbarnsfaren står også tiltalt for å ha utvekslet 57 bilder og videoer med den overgrepsdømte 24-åringen.

Operasjon «Dark Room» Ekspandér faktaboks Minst 51 personar er involvert i nettverka som Vest politidistrikt rullar opp.

Fleire av dei er sikta for å ha delt bilete og video av grove overgrep mot born heilt ned i spedbornsalder, og nokre er også sikta for fysiske overgrep.

Databeslaget er på 150 terabyte, tilsvarande 35.000 DVD-platar, og er såleis eit av dei største beslaga i norsk historie.

Opprullinga starta på Bergen politistasjon i 2015. Ein 22 år gammel mann blei meld for seksuell omgang med ei jente på 14 år.

I etterforskninga av denne saka oppdaga politiet chattar i fleire aktive nettverk på det såkalla mørke nettet, stader på internett der aktørar tilsynelatande har kunnet opptre anonymt og utan å kunne bli spora.

Dømt for lignende forhold tidligere

I 2010 ble han dømt til et år og ni måneder i fengsel for seksuelle overgrep mot to barn. Mannen tok på kjønnsorganene til en gutt og ei jente i perioden mellom sommeren 2008 og sommeren 2009.