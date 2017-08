Ny Dark Room-rettssak starter i dag

Rettssaken i en svært grov overgrepssak tilknyttet operasjon «Dark Room» starter i Bergen tingrett i dag. En mann i 40-årene er tiltalt for å ha begått seksuelle overgrep mot sine to døtre og å ha delt nakenbilder av dem, skriver BT. Mannens forsvarer sier til BT at han erkjenner store deler av det han er tiltalt for, men ikke nødvendigvis straffskyld.