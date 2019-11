Ny bok: Politivoldssaken i Bergen er «Norges største forskningsskandale»

Den rystet Norge i sin samtid. Ikke minst rystet den Bergen.

Voldsrapporten på mer enn 12.000 sider som Gunnar Nordhus og Edvard Vogt la frem i 1981, viste at bergenspolitiet var voldelige mot et stort antall personer i deres varetekt.

Minst en gang daglig, i snitt, ble et menneske slått eller sparket av bergenspolitiet, hevdet Nordhus og Vogt i rapporten.

Store deler av den juridiske eliten i Norge gikk etter hvert god for forskningen. Den førte til rettssaker, injuriesøksmål og dommer helt inn i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Saken preget offentligheten på store deler av 80- og 90-tallet, og har også ligget som et bakteppe for senere skandaler i bergenspolitiet, som «Monika-saken».

– Norgeshistoriens største forskningssvindel

Nå, nesten 40 år etter, mener de tre forfatterne Bjarne Kvam, Per Christian Magnus og Tom Kristensen å kunne dokumentere at rapporten som alle politivoldssakene hvilte på, var en bløff.

Tirsdag presenterer de boken «Politivoldsaken», med undertittelen «Norges største forskningsskandale», på en pressekonferanse i Media City Bergen.

– Politivoldssaken i Bergen har formet en hel generasjon radikalere i landet vårt. Denne boken mener jeg er en avsløring av norgeshistoriens største forskningssvindel, sier forfatter Magnus.

– Forskningen har systematisk presentert usannheter. Det er et mysterium hvorfor dette skjedde og hvordan det kunne skje. Det er mange løse tråder, sier Kvam.

FORFATTERNE: Tom Kristensen (f.v.), Per Christian Magnus og Bjarne Kvam på bokslippet i Media City Bergen. Foto: Jon Bolstad / NRK

Politivoldsaken Gunnar Nordhus og Edvard Vogt la frem sin rapport om politivold i Bergen i 1981. De hevdet at bergenspolitiet i stort omfang utsatte siktede personer for grov vold. Etter nesten 40 år hevder forfatterne av en ny bok at voldsrapporten var et falsum. Datainnsamling til voldsrapporten Gunnar Nordhus og Edvard Vogt har som mål å registrere alle voldsofre i Bergen i perioden fra januar 1974 til juni 1975

Rapporten blir publisert «Voldskriminaliteten og dens ofre» kommer ut i 1981. Den er på over 12.000 sider og får stor oppmerksomhet, blant annet i debattprogrammet «På Sparket» på NRK 8. oktober.

Bratholm-utvalget nedsettes Et utvalg ledet av jussprofessor Anders Bratholm blir satt ned for å ettergå funnene til Nordhus og Vogt.

Ny rapport, razzia mot bergenspolitiet Anders Bratholm og Gunnar Nordhus presenterer sin nye voldsrapport. Natt til 13. november starter oslopolitiet etterforskning av bergenspolitiet.

Bumerangsakene 10 personer dømmes for falske anklager om politivold.

Bratholm vinner injuriesak Bratholms injuriesøksmål mot to polititjenestemenn vinner frem i Høyesterett.

Bumerangsakene: Frikjent Sju av de tiltalte i bumerangsakene frikjennes for falske forklaringer i Gulating lagmannsrett.

Injuriesak reverseres Polititjenestemennene Arnold Nilsen og Jan Gerhard Johnsen vinner frem i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Bratholms injuriesak reverseres.

Får erstatning Nordhus og Vogt får 1,8 millioner kroner i erstatning av staten.

Anders Bratholm dør

Nordhus slås konkurs

Tiltale mot Nordhus Nordhus tiltales for 11 punkt om bedrageri, grovt underslag og dokumentforfalskning.

Edvard Vogt dør

Dom mot Nordhus er rettskraftig Gulating lagmannsrett opprettholder straffeutmålingen i dommen Nordhus fikk i Bergen tingrett året før på fem års fengsel. Anke avvist i Høyesterett. Vis mer

Mener forskerne snakket usant om legesamarbeid

Forfatterne bak den nye boken har blant annet undersøkt hvor Nordhus og Vogt fikk tilgang til pasientdataene fra.

Nordhus og Vogt hadde satt seg fore å snakke med alle medisinsk behandlede voldsofre i bergensområdet mellom 1. januar 1974 og 30. juni 1975.

Ifølge politivoldsrapporten hadde blant annet 61 privatpraktiserende leger og 125 tannleger sagt seg villige til å delta. Det tilsvarer nesten like mange leger og tannleger som sto oppført i telefonkatalogen med privat praksis i Bergen i 1973.

Forfatterne har spurt en rekke gjenlevende leger og tannleger som hadde privat praksis i Bergen på 1970-tallet. Ingen av dem husker å ha blitt spurt av Nordhus og Vogt om å delta i forskningsarbeidet.

De har heller ikke hørt om andre som samarbeidet med forskerne.

«Våre undersøkelser tegner et entydig bilde av at det Nordhus og Vogt skrev om legesamarbeid, ikke er sant», konkluderer Kvam, Magnus og Kristensen i boken.

NY BOK: Forfatterne av boken er tidligere BT-journalist Bjarne Kvam, tidligere NRK-journalist Per Christian Magnus og forfatter Tom Kristensen. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Visste ikke om forskning

Forfatterne trekker også frem at personell ved alle avdelinger på Haukeland sykehus ifølge forskningsrapporten samarbeidet med Nordhus og Vogt for å registrere voldsofre.

«Men da sykehusstyret iverksatte en intern undersøkelse høsten 1981, ble det avklart at flere avdelinger som Nordhus og Vogt hadde oppgitt, ikke hadde hatt noen befatning med dem», oppsummerer boken.

Flere leger ved sykehuset skal også ha reagert på at de i rapporten ble oppført som støttespillere, uten å ha blitt spurt på forhånd.

Forfatterne sier boken ikke er et forsøk på å renvaske bergenspolitiet, men konkluderer med at Nordhus og Vogt jobbet målbevisst for å «ramme politiet».

– Forklaringene om politivold har nok blitt til på flere ulike måter. Noen vitner har selv sagt at Nordhus diktet opp ting de ikke hadde sagt. Poenget vårt har vært å gripe tak i selve forskningen, og det er den vi stempler som svindel, sier Bjarne Kvam.

MANGE FREMMØTTE: Politivoldssaken fra 80- og 90-tallet engasjerer fortsatt. Et hundretalls personer var møtt opp for å følge bokutgivelsen i Media City Bergen tirsdag. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Absurd og useriøst

Edvard Vogt døde i 2016. Familien har ikke bidratt til boken og har tidligere stilt seg kritiske til utgivelsen.

De ønsker ikke å stille til intervju, men Ivar Chelsom Vogt, ett av Vogts fire barn, uttaler seg til NRK på vegne av familien.

– Boken spekulerer i at forskerne hadde personlige grunner for å ramme politiet og at de hadde et ønske om berømmelse. I realiteten ble de hengt ut av pressen og informantene ble fengslet. Påstandene er så absurde at de ikke kan tas seriøst, sier Vogt.

Gunnar Nordhus sin advokat, Håkon Brækhus, sier til NRK at de ikke vil kommentere boken før de har lest den selv.

Forfatter Per Christian Magnus har jobbet som journalist i NRK Hordaland.