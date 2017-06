Ny Betanien-direktør

Per Martin Knutsen er tilsett som ny administrerende direktør for Stiftelsen Betanien Bergen. Knutsen kjem frå stillinga som administrerande direktør ved Helgelandsykehuset, og tiltrer som direktør ved Betanien 1. september. I 2016 trakk Knut Rasmussen seg som direktør. Det hadde då storma rundt Betanien, etter at det vart avslørt at ein ovegrepsdømd mann hadde jobba ved Betanien sykehjem i Fyllingsdalen i over to år.