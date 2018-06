Knoppsvanen «Havnesjefen» fikk i fjor stor nasjonal oppmerksomhet, etter blant annet å ha dratt en jente i Os under vann. Til slutt ble svanen avlivet, noe som på ingen måte skjedde uten debatt.

Os kommune så seg nødt til å gå til politiet, etter drapstrusler mot ordføreren og andre.

– Vi får for Guds skyld ikke håpe vi nå havner der igjen, sier ordfører Marie Bruarøy.

Den siste tiden har nemlig en ny og svært dominant knoppsvane-hann tatt kommando over havnebassenget i Os. I forrige uke fikk han og «konen» seks svaneunger, etter å ha hekket like ved det tidligere favorittilholdsstedet til «Havnesjefen».

Bortsett fra et par andre ungsvaner, er havnebassenget i Os tomt for knoppsvaner, etter at det i vinter var over 50 andre svaner der.

– De er blitt jaget bort av den nye havnesjefen, forteller ornitolog Arild Breistøl.

FIKK DRAPSTRUSLER: Os-ordfører Marie Bruarøy snakket ut til NRK om hvordan hun i fjor, under «Havnesjefen»-stride, daglig mottok et titalls hatske meldinger fra dyrevernere. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Den har drøye mål

Han har fulgt svanene i Os tett. Da han og kollegaene studerte dem i vinter, forsto de raskt at det var en ny «havnesjef» blant dem.

– Vi så allerede da hvem som kom til å bli det nye dominerende paret. Han var stor, og hadde funnet seg en kone, og de holdt seg litt unna resten av svanene, forteller Breistøl.

Han har ringmerket det nye svaneparet, og beskriver den nye havnesjefen som uvanlig stor.

– Hannen er av ukjent opphav, vi vet ikke hvor den kommer fra. Men den har drøye mål, for å si det sånn. Det er en av de største svanene jeg har merket i Hordaland. Den er omtrent like stor som «Havnesjefen», forteller ornitologen.

JAGER FIENDENE: Knoppsvanene tør å være aggressive fordi de er store. Og «Den nye havnesjefen» er blant de største ornitolog Arild Breistøl har merket. Foto: Jan Petter Svendal

Skal ikke ha vært aggressiv mot mennesker

Han har en rekke ganger observert det han kaller «Den nye havnesjefen» oppføre seg aggressivt mot andre svaner, som nærmer seg ham og konen.

– Han padler raskt mot dem, bruser med fjærene, og går til fysisk angrep om nødvendig, forteller Breistøl.

Men knoppsvanen vil egentlig ikke sloss, ifølge ornitologen, kun beskytte reviret og familien sin. Og så langt har verken han eller ordfører Bruarøy hørt om konfrontasjoner mellom «Den nye havnesjefen» og mennesker.

– Når knoppsvaner får unger, kan de være aggressive mot alle. Det er den store størrelsen deres som gjør at de tør det. Men jeg kjenner ikke til at denne har vært aggressiv mot mennesker, sier Breistøl.

HET DEBATT: To av meldingene rettet mot Os-ordfører Marie Bruarøy på Facebook i fjor. Foto: Skjermdump / Facebook

– Ha respekt og hold dere unna

For å unngå en ny «Havnesjefen»-sak, med angrep på mennesker og i overkant opphetede debatter, går Os kommune nå ut med klare råd til innbyggerne om å holde seg unna svaneparet.

– Vi synes bare det er hyggelig at svanene liker seg i Os. Dette virker som en fredelig familie. Men beskjeden fra oss er veldig tydelig: la dem være i fred, la dem være fugler, ikke forstyrr dem, sier Bruarøy.

Folk oppfordres dessuten innstendig til ikke å mate knoppsvanefamilien.

– Vi har også sagt at hvis man ser folk som plager svanene, oppfordrer vi dem til å ta bilder og sende til politiet eller Mattilsynet, sier ordføreren.

Ornitolog Breistøl gir følgende råd til hvordan folk skal forholde seg til den nye kongen av havnebassenget:

– Det viktigste er egentlig å ha respekt. Hvis han hveser og gir beskjed om at du har kommet for nært, er det bare å trekke seg unna. Da skal det gå bra. Folk som kjører båt og vannskuter, må ikke kjøre for fort og for nært, oppfordrer Breistøl.

– INTERESSANT: Knoppsvanene flytter seg stadig lenger nord, forteller ornitolog Arild Breistøl. Foto: Stian Røkenes / NRK

Bestanden får fotfeste lenger nord

Ornitologen forteller at mange av de samme svanene som nylig er jaget bort av «Den nye havnesjefen» i Os, holdt til i Lille Lungegårdsvann i Bergen før jul i fjor.

Nå «bor» de i Eikangervåg i Nordhordland. Før ville det vært uvanlig.

– Knoppsvanene trekker lenger og lenger nordover, og har nå kommet helt til grensen til Sogn og Fjordane. På 70-tallet fantes de kun i oslofjordområdet og på sørlandskysten, og en skal ikke lenger tilbake enn til 90-tallet for å finne første gang en knoppsvane hadde beveget seg nord til Hordaland for å hekke. Det er interessant å følge utviklingen, sier Breistøl.