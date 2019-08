NVE: – Enkle tiltak gjort av huseiere selv kan forebygge ras og oversvømmelser

Nedbør og ras har gjort den siste uken dramatisk for flere lokalsamfunn. Tirsdag 30. juli raste det i Jølster, Gloppen og Førde i Sogn og Fjordane og i Modalen i Hordaland etter voldsomt regn.

Mandag denne uken ble et ektepar innesperret i en bil og totalt 16 evakuert etter tre jordras i Jordalen i Voss kommune.

Unngikk at hus ble tatt

Lokalt styrtregn og generelt mer ekstremt vær er noe vi kan vente oss mer av fremover, er ekspertene enige om.

Ofte setter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i verk sikringstiltak i forkant. Det kan ha ført til at ingen hus ble tatt av raset i Jølster.

Men regionsjef i NVE, Brigt Samdal, sier mange skader kan forhindres av enkle tiltak en huseier kan utføre selv.

– Små tiltak kan utgjøre en stor forskjell og kan være helt avgjørende for om vi får en alvorlig hendelse eller ikke, sier Samdal.

BER GRUNNEIERE TA ANSVAR: Regionsjef Brigt Samdal i NVE mener alle har et ansvar for å sørge for åpne vannveier. Her fotografert foran fjellet Mannen i Romsdal. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dette kan du gjøre

Han understreker at grunneiere har et ansvar for å passe på sin egen eiendom.

– For eksempel skal de sørge for at vannveiene er åpne og rydde skog og kratt, slik at vannet følger den elvestrengen som er i terrenget, sier Samdal.

Oppfordringen fra NVE til alle grunneiere er å kontinuerlig vedlikeholde eiendommene sine og sørge for at ingenting gror igjen eller går tett.

– Alvorlige hendelser starter gjerne med at vannet finner ny vei nedover, fordi noe har tettet seg til. Når vannet får en trasé der det ikke vanligvis går, kan det føre til store skader, sier Samdal.

BLE SPERRET INNE AV RAS: Et ektepar ble fanget i denne bilen da det begynte å rase på begge sider av den i Jordalen i Voss kommune mandag kveld. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Venter ras på nye steder og uvanlige årstider

Dette ansvaret gjelder ikke bare steder hvor en er vant med oversvømmelser, flom og ras i forbindelse med kraftig regn.

– Trolig vil det fremover komme flere ras, gjerne på uventede steder og uvanlige årstider. Også på steder for hvor det aldri har rast før og folk har følt seg trygge, sier professor Eystein Jansen ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.

– Vi er tjent med at alle er bevisst på dette og spør seg selv om det er noe en bør gjøre på sin egen eiendom, sier Samdal i NVE.

Les mer om rasene på Vestlandet denne sommeren: