NVE-støtte sikrer bygden etter dødsskredet: – Nå kan vi sove bedre om nettene

I et ferskt hastevedtak gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tilsagn om inntil 1,1 millioner kroner til rassikring på Votlo på Osterøy.

Den lille bygden ble rammet av en stor tragedie da fembarnsmoren Kristine Anette Andersen (38) døde etter at familiens hus ble truffet av et jordras 7. desember i fjor.

Mange ble evakuerte, og en geolograpport viste at ti av husene i bygden var rasutsatte. Tre av dem ble det frarådd å flytte tilbake til. Innbyggerne har følt seg utrygge etter raset, og aksepterte ikke at de så ut til å måtte betale for rassikring selv.

– Storsamfunnet må hjelpe oss, sa talsmann for bygden, Dag Sveinung Åsheim, til NRK i mai.

Da hadde Osterøy kommune bestemt seg for å betale 20 prosent av kostnadene til sikringstiltakene geologene anbefalte. Og nå går NVE inn med de resterende 80 prosentene. Det gleder innbyggerne.

– Jeg har fått mail om dette, og videresendt den til de andre i bygden. Vi er veldig fornøyde. Det er jo akkurat dette vi har kjempet for, blant annet, at kommunen og andre instanser måtte hjelpe oss, sier Åsheim til NRK tirsdag.

– Når rassikringen er gjennomført, vil vi ha en større trygghet enn før raset gikk. Vi vil kunne sove bedre om nettene, sier Åsheim.

– ET ÅPENT SÅR: – Det er et åpent sår og bør leges, men ingen tar ansvar for det, sa Arne Nessestrand (t.h.) da NRK møtte ham og Dag Sveinung Åsheim på Votlo i mai. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– En spesiell sak

Saken ble hastebehandlet av NVE, fordi geolograpporten sa det var utilrådelig å bo i deler av området uten at det ble gjort rassikringstiltak.

– Dette er en uvanlig og spesiell sak, sier seniorrådgiver Camilla A. Nestegard i NVE til NRK om bakgrunnen for hastevedtaket.

I vedtaket, som først ble omtalt av lokalavisen Bygdanytt, skriver NVE at tiltaket har høy kost/nytte-verdi.

– Vanligvis behandler vi flere slike søknader samlet, og gir tilskudd til de høyest prioriterte. Men her er det tre hus det er frarådd å flytte tilbake til før sikringen er på plass, noe som gjorde det viktig å raskt få ned risikoen, sier fungerende regionsjef i NVE, Svein Arne Vågane.

Pengene skal i utgangspunktet gå til å sikre de tre husene, men kan også bli brukt til et større område, opplyser han.

Ordføreren: – Veldig gledelig

Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll var ikke klar over NVEs vedtak før NRK ringte.

– Dette var akkurat det vi håpet på, er hans umiddelbare reaksjon.

– Dette var en veldig gledelig melding å få. En stor og god nyhet for oss på Osterøy. Nå vil innbyggerne etter hvert kunne føle seg trygge på Votlo, uansett vær, sier Skeidsvoll.

Ordføreren sier han håper arbeidet med skredsikringen kan igangsettes tidlig i høst.

Mindre sikringstiltak

Innbyggerne får altså selv ingen utgifter til skredsikringen. Men mange huseiere har fått anbefalinger om å gjøre mindre tiltak på tomtene sine, noe de eventuelt selv må betale for, sier Dag Sveinung Åsheim.

Han er også opptatt av at kommunen sørger for å sikre sine anlegg i området.

– Det er noen vannlednings- og kloakkgrøfter som det blir liggende mye vann i når det er mye nedbør. Kommunen må sikre disse, sier Åsheim.