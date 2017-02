– Ååååh! Dette er jo slikt som plateselskapene leter etter.

Musikkjournalist Bård Ose blar i gamle skatter i NRKs platearkiv på Minde i Bergen. Her har han tilbrakt mye tid, den gang musikken i radioen ble hentet i en hylle i arkivet. Nå spilles musikken av fra en datamaskin, og en tur i arkivet er mest for å mimre.

Gir bort 19.000 titler

– Den mest unike delen av samlingen er de 2000 første LP-ene og de 2000 første singelplatene som ble kjøpt inn. Det er sannsynligvis slikt som du ikke får tak i uten å måtte bla opp ganske mye penger, sier Bård Ose.

NRK Hordaland flytter i oktober i nye lokaler i Bergen sentrum. Platearkivet skal ikke bli med på flyttelasset. Derfor har NRK bestemt seg for å gi bort 5000 LP-plater, 5000 singler og 9000 CD-er.

– Her er noe skikkelig snadder, «Sjømannens Melodi Grand Prix» fra 1974, sier Ose før han begynner å le.

De første innkjøpene til dette platearkivet ble gjort på 1950-tallet. Her finnes det meste fra lokale helter som Jan Eggum, til politiske protestviser, og Paul McCartney. Ose har jobbet med denne samlingen i årevis. Han kjenner innholdet på de fleste hyllene nesten utenat.

Lover skikkelig vinylsalg til våren

– Det betyr veldig mye for meg at de som overtar samlingen kan ta vare på den og gjøre den tilgjengelig for publikum, sier Bård Ose.

Det er Bergen offentlige bibliotek som får overta den store samlingen.

TILGJENGELIG: – Alternativet hadde vært å låse musikken inn i et fjell i NRK-arkivet i Mo i Rana. Det er mye kjekkere at dere vil overta samlingen, forteller han til musikkbibliotekar Jorunn Eckhoff Færden. Foto: NRK

– «Russisk Party vol. 2», det er snadder, sier Ose og ler igjen.

Her står minnene på rekke og rad. Ose er gleder seg til folk flest kan gå på biblioteket og bla i platene. Og kanskje finne godbiter som de ikke visste eksisterte.

– Nå er det bare å brette opp ermene, sier en begeistret musikkbibliotekar Jorunn Eckhoff Færden.

– Dette betyr kjempemye, for vi har ikke samlet systematisk til alle tider. Det blir veldig fint å gjøre dette til et gratistilbud for alle i byen.

Musikkbibliotekarens plan er at Bergen offentlige bibliotek skal få tettet hullene i sin egen samling. Men det blir sikkert noen plater til overs, plater biblioteket har fra før.

– Vi kommer nok til å ha et skikkelig vinylsalg til våren, sier Jorunn Eckhoff Færden.