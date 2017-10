NRK flyttet inn i Nordens første medieby: – Et løft for mediebransjen

Det begynte med flere småfeil. Toppsjefens nøkkelkort funket ikke, og Bybanens strømførende linjer forstyrret en direkterapportering på radioen.

SLAPP IKKE INN: Regionredaktør i NRK Vest, Kai Aage Pedersen, slet med å komme seg inn i MCB mandag. Foto: Cato Kristensen / NRK

Men ellers gikk alt som smurt da alle de ansatte i NRK Hordaland møtte på jobb i Media City Bergen (MCB) på Nygårdstangen i Bergen sentrum.

– Alt har vært helt strålende. Hittil har alt svart til forventningene, og vel så det, sier redaktøren for NRK Vest, Kai Aage Pedersen.

Det er snart sju år siden diskusjonene om et felles bygg for de store mediebedriftene i Bergen kom i gang, da på initiativ fra TV 2.

Høsten 2017 var omsider Media City Bergen klart til innflytting, og skal huse alle de største mediehusene i byen, Universitetet i Bergen, samt en rekke teknologibedrifter og innovasjonsprosjekter i mediebransjen.

TIDLIG PÅ JOBB: Nettjournalist Elise Angell (foran) var en av de første på jobb i MCB mandag morgen. Elise Farestveit (bak) kom like etter. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Redaktøren sov dårlig

Klokken 06.03 gikk studiovertene Per Vidar Raunholm og Charlotte Haarvik Sanden i gang med den aller første radiosendingen fra de nye NRK-lokalene.

– Det var en herlig følelse å sitte i redaksjonen her i morges, tett på byen og med Bybanen rett utenfor vinduene i studioet vi sender fra, sier Pedersen.

Distriktsredaktør Dyveke Buanes innrømmer villig at hun sov svært lett natt til mandag.

– Jeg var så spent på om alt ville gå bra. Kom vi på luften? Virket teknikken? Alt gikk som det skulle. Det er helt fantastisk å se dette bli virkelighet, sier hun.

Mediebyen i Bergen har blant annet hentet inspirasjon fra et tilsvarende storprosjekt i Manchester i Storbritannia.

NYTT MEDIEHUS: NRK, TV 2, BT og BA flytter i høst sammen i dette bygget på Nygårdstangen i Bergen. Foto: Roy Hilmar Svendsen

SOLGT: Det gamle NRK-bygget på Minde ble i 2015 solgt for 190 millioner kroner. Foto: NRK

Første klynge i Norden

Bergens Tidende og Bergensavisen var de første som flyttet inn, sammen med bl.a. Universitetet i Bergen og en rekke andre bedrifter i mediebransjen.

I slutten av denne måneden følger initiativtaker TV 2 etter.

– Dette er den første medieklyngen i hele Norden. Det er en samarbeidsånd over dette som man ikke har sett før her til lands, sier kulturredaktør i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand.

TESTER I STUDIO: Mariann Reikerås (bildet) og Marte Rommetveit var programledere for en rekke testsendinger før Vestlandsrevyen mandag. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Han kaller medieklyngen et «mentalt forsprang» og et sårt tiltrengt løft for en mediebransje som opplever vanskelige tider.

– Og for NRK er det bra å komme tilbake til sentrum og bli en del av bybildet. – Det fineste er at folk kan se inn til NRK fra gaten. Det tror jeg er utrolig viktig, sier Bjerkestrand.

NRK-redaktør Buanes tror ikke naboskapet gjør at mediene blir løpende mer etter hverandre.

– Nei, det tror jeg ikke. Men det at vi kommer så tett på hverandre vil bidra til å skjerpe oss alle.