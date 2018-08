NRK erfarer: Valhammer ny byråd

Etter det NRK erfarer er det Roger Valhammer som tar over som ny byråd for barnehage, skole og idrett etter Pål Hafstad Thorsen. Valhammer er leder for Arbeiderpartiet i Bergen. Den nye byråden blir presentert torsdag klokken ni. – Jeg har ingen kommentar til hvem som blir ny byråd, sier Valhammer.