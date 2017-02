Norwegian oppretter ny flybase i New York – to timer med tog fra Manhattan

Flyselskapet Norwegian vil opprette nye baser for sine nye Boeing 737 Max-maskiner, som skal fly mellom Europa og New York.

De to stedene som er valgt ut er Providence og Stewart. Providence skal betjene området rundt Boston, og Stewart betjener New York.

Norwegian bekrefter de nye basene overfor NRK.

– Planen er at vi skal fly transatlantisk mellom disse basene og Europa med våre Boeing 737-er, skriver kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian i en e-post.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos har tidligere røpet at Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo kunne få nye direkteflyvninger til USA når Boeing 737-flyene ble satt i luften.

BOEING-BESTILLING: Norwegian har store planer for de nye Boeing 737 Max-flyene. Lavprisselskapet har totalt 100 kjøpsopsjoner på flytypen, som betegnes som neste generasjons kort- og mellomdistansefly. Foto: Ted S. Warren / AP

Ligger langt fra byene

Stewart internasjonale lufthavn ligger én time og 49 minutter med tog til Times Square. Med bil tar det en time og 23 minutter å komme til samme sted, ifølge Googles karttjeneste.

Dette står i kontrast til dagens flyvninger fra John F. Kennedy lufthavn. Med bil tar det 38 minutter fra flyplassen til Times Square, mens det tar én time og ett minutt med tog, ifølge Apples karttjeneste. Fra flyplassen Newark tar det 45 minutter med tog og 27 minutter med bil.

Imidlertid avviser Norwegian at baseopprettingen betyr at flyvningene til JFK opphører.

– Det utelukker riktignok ikke flyvninger til de større flyplassene vi i dag flyr til med Dreamlineren, som JFK i New York og Logan International i Boston, men vil gi våre passasjerer et enda bredere tilbud, sier Tonje Næss.

Hvilke passasjerer som får et bredere tilbud når basen er så langt fra byen, vil Næss derimot ikke kommentere.

– Vi har ikke lansert noen ruter ennå så frem til vi gjør det kan vi ikke gi mer detaljer., sier Næss.

Fikk Trump-skryt

Tirsdag fikk Norwegian skryt fra pressetalsmann i Det hvite hus, Sean Spicer. President Obama tillot Norwegians EU-registrerte selskap å fly til og fra USA, noe Spicer mener er en god avtale for amerikanerne.

– Jeg har forstått det sånn at Norwegian må bruke 50 prosent amerikansk arbeidskraft på sine USA-ruter. Jeg vil ikke komme presidenten i forkjøpet her, men det er bra for USA med slike avtaler fordi arbeidsplassene de skaper hjelper USA, sa Spicer på en pressekonferanse i Det hvite hus.

Avtalen var omstridt, og det tok tre år for å få søknaden innvilget. En av årsakene til at det tok så lang til var at fagforeninger for piloter i USA kjempet mot avtalen.

Norwegian-aksjen steg etter rosen fra Trump-administrasjonen.