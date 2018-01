Fra lokalene sine i Bergen har designeren Michael T. Nartey i over 20 år bygget opp merkevaren sin T-Michael til internasjonal anerkjennelse.

Et møte for tre år siden ble starten på ett helt nytt kapittel for nordmannen.

Da møtte han grunnleggerne av det japanske klesmerket Y & Sons, og de bestemte seg for å gjøre noe sammen. Kleskjeden har laget kimonoer siden 1916, og har over 130 butikker i hele Japan.

Målet ble massivt: Å redesigne det klassiske japanske tradisjonelle klesplagget.

– Da jeg fikk jobben var jeg trygg på at jeg kom ikke til å ødelegge noe. De er en kjede som vet hva de holder på med, sier Nartey.

TRADISJONELL: En kimono er et tradisjonelt plagg med røtter tilbake til 1300-tallet. Før var plagget brukt av alle, nå er det mest kjent som en klesdrakt for kvinner. Foto: Razvan Radu-RazvanPhotography

Ville friste yngre japanere

Håpet med samarbeidet var å øke yngre folks stolthet for kimonoen, og vise dem at også de kunne bruke plagget.

– Vi har beholdt kimonoen i sin form, men vi har gitt den et moderne uttrykk med det tyngre flanellsstoffet vi bruker i mine dresser, sier Natley.

Den delvis norske «T-Kimonoen» ble sluppet på markedet i oktober. Effekten blant yngre japanere har vært tydelig.

– Y & Sons merker at det kommer nye typer kunder i butikken deres for å kjøpe vår kimono. Nå føler de at de kan bruke den slik vi i Norge ville brukt en kardigan eller jeans.

MER TIL HVERDAG: Kimonoen er ment for et yngre, mer hverdagslig og i større grad mannlig publikum enn den tradisjonelle kimonoen. Foto: Y & Sons

Overrasket med designpris

Nylig kulminerte det med at det japanske reiselivsmagasinet Time out nominerte «T-Kimono» til prisen for årets produkt.

Da Michael fløy til Tokyo for å delta i Time Out sin årlige Love Tokyo Award, ble han overrasket med å prisen som vinner.

Og i pristalen løftet Time Out frem møtet mellom japansk tradisjon og vestlig stil.

Jeg elsker hvordan «T-Kimonoen» forener den tradisjonelle kimonoen med en vestlig dress-stil. Og jeg tror ikke du finner noe lignende noe sted i verden. Time Out

– Vi jublet og drakk sjampanje og tenkte: Vi klarte det. Det var jo utenkelig å drømme om noe mer enn en nominasjon, sier Nartey hjemme i butikken i Bergen.

Det internasjonale motemagasinet GQ har allerede besøkt T Michael i butikken i Bergen for å finne ut mer om nyvinningen.

– Det har gått fra å være et kult prosjekt mellom meg og Y & Sons, til noe som er blitt en stille revolusjon der japanere takker meg for å gjøre kimonoen til noe de kan bruke til hverdags, sier Natley.



Neste uke drar T Michael til en av verdens viktigste klesmesser for herreklær, Pitti Uomo, i Firenze i Italia. Da skal resten av verden få se den nye «norske» kimonoen.