Norske studenter blir kalt hjem fra Hongkong og Bolivia

Etter opptøyene i Hongkong har Universitetet i Bergen (UiB) anbefalt sine utvekslingsstudenter å dra hjem. Nå kalles også studenter i Bolivia tilbake til Norge.

9 av 10 studenter i Hongkong har sagt ja til å reise hjem. Den siste studenten har valgt å bli værende.

Universitetet i Bergen har samtidig hatt seks studenter på utveksling i La Paz i Bolivia. Alle studentene har fulgt Utenriksdepartementets og universitetets klare anbefaling om å dra hjem.

Direktør ved UiBs studieavdeling, Christen Soleim, sier studentene blir fulgt tett opp av universitetet.

– Vi gjør det vi kan for å gjøre belastningen for dem minst mulig og få dem i sikkerhet, sier han.

KALLER HJEM STUDENTER: Studentene som er på utveksling fra Universitetet i Bergen i henholdsvis Bolivia og Hongkong oppfordres nå til å dra hjem. Direktør ved UiBs studieavdeling, Christen Soleim, sier universitetet har hatt dialog med alle studentene. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Utrygg situasjon for studenter

Etter at Evo Morales trakk seg som president i Bolivia søndag 10. november har landet vært preget av uro og usikkerhet. Også situasjonen i Hongkong har i mange måneder vært anstrengt mellom studenter og myndighetene.

Som følge av de politiske urolighetene har Universitetet i Bergen nå valgt å oppfordre utvekslingsstudentene til å dra hjem på universitetets regning.

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, sier at han oppfatter de fleste av studentene slik at de har et ønske om å komme hjem.

– Vurderingene våre er tuftet på en analyse av studentene trygghet og sikkerhet. De fleste har valgt å følge rådende som er gitt. Jeg håper og tror at de føler seg godt ivaretatt, sier han.

Ifølge Khrono har også Universitetet i Oslo sendt ut anbefaling til sine utvekslingsstudenter i Bolivia om å reise hjem. To av tre studenter er nå i Argentina, mens den siste har valgt å bli værende, skriver avisen.

– BETRYGGENDE: Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, sier det et betryggende at de fleste studentene har valgt å følge universitets råd om å dra hjem. Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim skriver på sine nettsider at også de oppfordrer de fem studentene som er på utveksling i Hongkong til å reise hjem.

– Det er ingen av de fem som oppholder seg i Hongkong på nåværende tidspunkt. Fire av dem har reist til Bali og en av dem har reist hjem, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad.

NTNU har ikke utvekslingsstudenter i Bolivia.

Ni av ti vil hjem

Også alle studentene fra UiB som har oppholdt seg i Bolivia befinner seg nå i Argentina. Av studentene i Hongkong har ni av dem valgt å følge universitetets oppfordring, mens én har valgt å bli værende.

– Hvis man ikke oppsøker de stedene hvor urolighetene er, vil det være trygt. Men universitetene er stengt og da vil deler av tiden være bortkastet, sier rektoren i Bergen.

Ifølge rektor ved UiB har fire av studentene som har oppholdt seg i Hongkong returnert til Norge.

– En annen har meldt hjemreise 26. november. Tre har forlatt Hongkong og befinner seg i andre land i Asia. En student har undersøkt hjemreise, men ikke opplyst om eksakt hjemreisetidspunkt. Den siste studenten har valgt å bli værende til juni 2020, sier Olsen.

Vil bli igjen i Hongkong

Studenten som har valgt å bli igjen i Hongkong, Malin Victor Angell, studerer ved The Hongkong Polytechnic University. Det er et av universitetene som har blitt barrikadert av demonstranter. NRK har vært i kontakt med Angell mandag. Hun ønsket da ikke å uttale seg om saken.

Lørdag uttalte hun til Khrono at universitetet ligner en «camp».

– Universitetet mitt er tatt over av demonstranter og likner nå en camp. De har barrikadert seg med stoler, bord og rett og slett alt de kan finne. De har også klart å stenge alle veiene rundt skolen. Skolen har også avsluttet alle fysiske forelesninger og gått over til online-forelesninger. Eksamen er utsatt, men det virker litt usikkert, uttalte hun til Khrono.