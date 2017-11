1. november 2016 ble det norske spillet «Owlboy» gitt ut av D-pad studio. Spillet fikk prisen for årets norske spill i 2016, men også internasjonal presse hadde mye positivt å si om uglegutten fra Norge.

Fra å ha et kontor i kjelleren til foreldrene i ni år har D-pad i løpet av det siste året solgt om lag 200.000 kopier av spillet.

Det vil si de har solgt cirka 548 kopier om dagen. Dette har bare i løpet november og desember 2016, gitt et overskudd på fire millioner kroner.

Regnskapet for 2017 er ikke klart enda, men mye tyder på et enda bedre år i år.

– Vi hadde en drøm for mange år siden mens vi satt og jobbet med Owlboy. Tenk når vi kan flytte ut hjemmefra og kanskje kjøpe oss en bil, ting som folk ser på som helt normale, sier Jo-Remi Madsen.

D-pad Studio Ekspandér faktaboks Teamet startet å jobbe sammen i 2007. Grunnla D-pad Studio i 2011. Teamet består av fem: Stafsnes Andersen, Jo-Remi Madsen, Adrian Bauer, Jonathan Geer, Henrik Stafsnes Andersen. Arbeider fra Norge, USA og Canada. Er registrert i Bergen. Inspirert av gamle pikselspill som de selv vokste opp med. Lanserte sitt første spill, Savant - Ascent, i 2013. Lanserte Owlboy 1. november 2016. Owlboy vant prisen for årets norske spill i 2016 Kilde: dpadstudio.com

VAKKERT: Owlboy fikk strålende kritikker da det kom ut for ett år siden. De ble av P3s Filmpolitiet kalt «pikselkunst på sitt beste». FOTO: D-pad studios.

Selger mest over Atlanteren

Vi møter ham nå i leiligheten han kjøpte for noen måneder siden. Makkeren Simon Stafsnes Andersen har for bare noen dager siden investert i en ny bil.

– Det som gjør at vi kan lene oss litt tilbake og tenke på nye prosjekter er at vi ser at Owlboy selger kontinuerlig. Det selger jevnt og trutt, selv når vi ikke har promotert det på en stund, sier Madsen.

MANGE REISER: Jo-Remi Madsen har ikke fått nyte den nye leiligheten på grunn av all promoteringen av Owlboy. Foto: Markus Vangen / NRK

Selv om Owlboy går som et norsk spill, så er det ikke nordmenn som bidrar mest til D-pads suksess.

– Nei vi selger ikke så mye i Norge, 95 prosent av salgene er nok fra USA. Så selger vi en del i Japan etter vi ga det ut på japansk i januar, sier Madsen.

– Hvorfor tror du det selger bedre i utlandet enn i Norge?

– Det er fordi vi ikke har fokusert så mye Norge. Vi har ikke promotert så mye her.

Vestlandet på kartet

Jan Christian Heigl er leder for Spillmakerlauget vest og tror Owlboy kan være med å løfte norsk spillbransje til nye høyder.

VIKTIG: Jan Christian Hegli tror Owlboy kan sette norsk spillindustri på kartet. Foto: Markus Vangen / NRK

– Jeg tror Owlboy har utrolig mye å si. D-pad og Owlboy har gjort mye for å sette både spillbransjen her på Vestlandet og Norge generelt på kartet, sier Heigl.

På tross av suksessen har ikke D-pad planer om å ligge på latsiden. Med over ti ideer til nye prosjekter, og flere reiser for å promotere verden, over går de en hektisk fremtid i møte.

– Vi er ikke helt ferdig med Owlboy enda, vi skal lansere spillet på Nintendo Switch i tillegg har vi noen andre nyheter som kommer etter hvert, sier Jo-Remi Madsen.