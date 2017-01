Norske hus blir mer og mer fargeløse

Utviklingen har skjedd svært raskt. I Bergen har byen på få år gått fra være fargerik til å bli mer og mer fargeløs.

– Det ser nesten ut som om byen har fått en sykdom, sier sivilarkitekt og professor i farge, Mette L'Orange.

Frykter for bergensernes identitet

Både gamle hus og splitter nye hus. Alle er de grå og fargeløse. Aldri før har det vært så lite farger i gatene i byen. Det bekymrer også Bergen kommune.

– Vi er jo redd for at dette kan føre til at ikke bare husene, men også bergenserne selv skal bli fargeløse. Da mister vi byens og bergensernes sjel, sier byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti.

Den nye fargetrenden blir bekreftet i byens malingsbutikker.

– Det er for det meste hvitt og grått som har tatt seg veldig opp i det siste, sier butikkmedarbeider Andreas Askvik i Jernia.

Les også: Dette er Anne sin bolig rett utenfor Bergen

KRITISK TIL UTVIKLINGEN: Mette L'Orange er sivilarkitekt og professor i farge. Foto: Synnøve Horvei / NRK

Nasjonal trend

Og Bergen er langt fra alene. Også på landsbasis ble åtte av ti boliger malt i grått eller hvitt i fjor. Og trenden ser ut til å fortsette. I «byen mellom de syv fjell» er hele husrekker blitt fargeløse i løpet av få år.

– Det er helt dødt. Hvis alle omgivelsene våre blir slik tror jeg de fleste av oss vil bli veldig deprimerte, sier Mette L'Orange, mens hun ser nedover en av husrekkene i Bergens gater.

Sivilarkitekten og professoren får støtte fra folk på gaten i Bergen:

– Vi må jo ha litt ulike farger på denne byen her. Det er jo ille nok når været alltid er grått, sier Nils Herman Tidemann.

– Fargene forsvinner. Det er veldig trist, mener Rebekka Louise Knotten.

– Jeg tror folk blir glad av å se farger, sier Alice Berntsen.

ER BEKYMRET: Anna Elisa Tryti er byråd for byutvikling i Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Sier nei til påbud

Kanskje er årsaken at vi er blitt reddere for å skille oss ut. Dermed velger vi det trygge og det mediene forteller oss er fint. Mette L'Orange mener det ikke finnes noen enkel forklaring på trenden, men konsekvenser, det blir det.

– Skal Bergen bli en sørlandsby nå da, eller en grå utgave av Murmansk? Bergen kommune bør absolutt ta tak i dette, er hennes oppfordring.

– Jeg kommer ikke til å gå inn med noe fy-fy påbud, sier byråd Anna Elisa Tryti. Vi må i stedet snu trenden gjennom entusiasme og veiledning.