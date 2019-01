Norske filmar sette kinorekord

Meir enn fjerdeparten av kinogjengarane i 2018 gjekk for å sjå ein norsk film. Det utgjorde meir enn tre millionar kinobesøk.

Det er første gang marknadsdelen har vore over 25 prosent, fortel Guttorm Petterson, administrerande direktør i Film & Kino, til NRK.

Publikum vil ha norske filmar

Den norske storsatsinga «Skjelvet» fekk rekordgode besøkstal i opningshelga og enda på ein andreplass på topplista i 2018.

På tredjeplass finn me den kritikarroste «Den 12. mann», og på fjerdeplass ligg familiefilmen «Månelyst i Flåklypa».

Fem norske filmar er på topp 15-lista.

Topp 15 på kino 2018 Ekspandér faktaboks 1. Mamma Mia! Here we go again! 708 436 2. Skjelvet 589 620 3. Den 12.mann 426 166 4. Månelyst i Flåklypa 422 741 5. Mission: Impossible - Fallout 388 901 6. De utrolige 2 370 939 7. Avengers: Infinity War 345 579 8. Bohemian Rhapsody 334 588 9. Grinchen 281 067 10. Deadpool 2 275 851 11. Norske byggeklosser 263 819 12. Black Panther 261 107 13. Coco 258 167 14. Jurassic World: Fallen Kingdom 251 623 15. Utøya 22. juli

Kjelde: Filmweb

– Både breie barnefilmar og filmar som er populære og vender seg til ei stor målgruppe, gjer at folk framleis går på kino for å sjå norske filmar, seier Jørgen Stensland, nestleiar i Norsk film og kino.

Abba på topp

«Mamma Mia! Here we go again!» ligg på ein solid førsteplass av dei mest besøkte kinofilmane i 2018, med heile 306.641 fleire besøkande enn fjorårets førsteplass.

POPULÆR: På toppen av lista ligg «Mamma Mia! Here we go again». Ti år etter den første filmen svikta ikkje publikummet. Foto: United International Pictures

PR-sjef Bård Flaen i filmdistributøren UIP er svært nøgd med tala.

– Det var veldig gøy å sjå at Mamma Mia-effekten slo til igjen, ti år etter førre film, seier Flaen.

Han meiner at ein av overraskingane for 2018 var dei gode kinotala på «Mission Impossible: Fallout».

– Me visste at filmen ville bli stor, men filmscenane frå Preikestolen bidrog til eit ekstra løft her heime.

Geografiske forskjellar

Bergen kino, den nest største kinoen i landet, har mista 1,6 prosent av kinogjengarane. Leiinga trur det skuldast den varme sommaren.

KINODIREKTØR: Elisabeth Halvorsen i Bergen kino. Foto: Ingvild Eide / NRK

Kinodirektør Elisabeth Halvorsen fortel at topplista hos dei er om lag heilt lik som den nasjonale. Med unnatak av «Månelyst i Flåklypa» og komedien «Norske byggeklosser».

– Den gjekk ikkje like godt heim hos vestlendingane som austpå. Eg trur det har litt med forskjellig humor i aust og vest å gjera.

UJAMNT: «Norske byggeklosser» gjorde det godt på Austlandet, men har fått laber mottaking hos vestlendingane. Foto: 74 Entertainment/Nordisk Film Distribusjon

Norske familiefilmar er ein vinnar

Også Halvorsen er glad for dei gode tala for norsk film.

– Det å ha to norske filmar blant dei tre mest sette, seier litt om populariteten til norsk film.

For 2019 tek ho fram «Amundsen» som ein potensiell norsk publikumsvinnar.

Totalt hadde kinoane i 2018 vel 12 millionar besøkande. Det er ein auke på tre prosent frå året før.