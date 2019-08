Norskbygd ferje forlist i Guineabukta: 100 menneske kan vera omkomne

Ferja «Austrheim» med meir enn 200 passasjerar om bord skal ha kantra og forlist søndag kveld i Guineabukta på veg frå Calabar i Nigeria til Kamerun, truleg til hamnebyen Douala.

– Skipet var truleg overlasta, seier ein person til nettstaden The Nation.

The Nation var måndag på terminalen som ferja gjekk frå i Calabar i Nigeria. Her var dei i kontakt med personen som ønsker å vera anonym, men som bekrefta at ferja gjekk ned.

Tre personar vart funne døde og 107 personar er redda, opplyser kamerunske myndigheiter.

Elitekorpset Rapid Intervention Battalion (BIR) frå Kamerun greip inn etter kort tid og fekk redda 107 av passasjerane som var om bord i ferja. Det er ukjent kva som har skjedd med dei andre passasjerane, som er sakna.

REDNING: Det var truleg vêrhardt då ferja kantra. Elitekorpset Rapid Intervention Battalion fekk redda 107. Nærare 100 menneske kan vera sakna. Foto: HONNEUR ET FIDÉLITÉ - ARMÉE CAMEROUNAISE

Tidlegare vestlandsferje

«Austrheim» er ei tidlegare fjordferje bygd som MF Finnøy for Det Stavangerske Dampskipsselskap i 1971. Det fortel fotograf og forfattar Harald Sætre til NRK. Han har skrive fleire bøker om rutebåtar og ferjer knytt til Hardanger og Sunnhordland.

Han fortel at ferja i mange år gjekk i Rogaland. Den blei seinare overtatt av HSD Sjø AS og fekk då namnet MF Austrheim. Den gjekk i fleire samband i Hordaland fram til 2012, før den i februar same år blei seld til utlandet.