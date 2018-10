Norsk student omkom i bilulykke i Sør-Afrika

De tre var på studieopphold i Cape Town denne høsten, som del av en utvekslingsavtale med universitetet der. Ulykken inntraff natt til mandag.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om den tragiske bilulykken som kostet en av våre studenter livet. Våre tanker går til studentens nærmeste familie og venner, sier dekan Helge Dahle ved Universitetet i Bergen i en pressemelding.

De to andre ble ikke kritisk skadet, men de blir tatt hånd om av helsepersonell, opplyser universitetet.

Reiser til Sør-Afrika

Familien til den omkomne og de to andre studentene skal være varslet.

Universitetet i Bergen kommer til å sende en representant til Sør-Afrika for å bistå familie og studentene. Det vil i løpet av dagen bli holdt en samling for medstudentene ved Universitetet i Bergen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Foreløpig har vi lite informasjon om hva som har skjedd. Vi vet at to er skadet og at den tredje dessverre har mistet livet, sier Helge Dahle, dekan på det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB.

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at de bistår med sine ansatte ved ambassaden i Sør-Afrika.

Informert mandag

Universitetet fikk beskjed om ulykken i går ettermiddag, men visste da lite om omfanget.

– Vi fikk først vite om at en av studentene hadde lettere skader. Når vi nå får vite at det var langt mer alvorlig, er det klart vi reagerer på det. Det er trist, vi har ikke råd til å miste noen av våre studenter, sier Dahle.

– Vi har rutiner for hvordan vi følger opp dem som er på stedet, medstudenter og andre som har vært i kontakt med dem, sier Dahle.