Norsk metalband avlyser USA-turné etter nazi-anklager

På Facebook forteller metalbandet Taake fra Bergen at de ser seg nødt til å avlyse hele sin USA-turné.

Bakgrunnen er en episode i 2007 der bandmedlemmer opptrådte med et hakekors malt på brystet under en konsert i Tyskland.

Nå har bilder fra konserten dukket opp igjen på sosiale medier. Det har skapt bråk.

Det er den tyske rapperen Talib Kweli som har postet bildet og anklager nordmennene for å være et nazistisk band.

Kewli avlyste sin konsert I Riot Room i Kansas City i protest mot at bandet skulle spille på samme klubb, skriver SVT.

– Synd for hele Amerika

Amerikanske antirasister i gruppen AFA har også kommet med kraftige protester mot bandet. Dette førte til at en konsert i New York ble innstilt av arrangøren. Etter dette kom flere avlysninger.

Til sammen har disse protestene før til at ti av 19 konserter har blitt tatt av plakaten, alle i USA.

Bandet selv avviser at de er et nazistband, og viser til at de mange ganger før har forklart hendelsen med hakekorsene i 2007.

– Taake er ikke, har aldri vært og kommer aldri til å bli et nazistband, skriver de på sin side.

Bandet sier de ikke ønsket å avlyse, men har blitt tvunget til å gjøre det.

De mener truslene om vold mot fans og presset som har blitt utøvd mot arrangører for å få konsertene avlyst burde blitt anmeldt.

– Kanselleringen er synd, ikke bare for fans, men for musikkfans generelt og enda viktigere, for hele Amerika.

Er for ondskap

Bandet sier de er for ondskap og at bruk av hakekors bare er en måte å understreke dette og provosere.

De vanlige symbolene som pentagrammet og opp-ned-kors skaper ingen reaksjoner lenger, mener bandet.

Men ifølge SVT kommer protestene i USA også av at noen av tekstene er antimuslimske.

Til Newsweek sier manageren Bjørnar Erevik Nilsen at bandet er antireligiøst, og at de synger lignende tekster om kirken og kristendommen.