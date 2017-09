Norsk legetabbe og fransk «skrekkfilm» skremmer medisinstudenter

– Denne filmen kunne vært laget ved et norsk sykehus, sier overlege og professor Anne Berit Guttormsen ved Klinisk institutt på Haukeland universitetssjukehus.

Seks år gamle Djabrail døde 14. september etter å ha blitt feilbehandlet av en lege på dette sykehuset. Legen forvekslet to sprøyter og satte feil medisin i den kreftrammede guttens hode.

Uken etter dødsfallet fikk norske medisinstudenter se den franske dokumentarfilmen «Burning out», som beskriver en hverdag med stadig mer stress, knappere ressurser og økt produksjonskrav ved franske sykehus.

– Kompetansen blir ikke hørt

Regissøren Jerome le Maire fikk ideen til filmen på et seminar om utbrenthet blant leger på det store St. Louis-sykehuset i Paris.

– Det er en veldig negativ film, hvor det ikke er noe lys i tunnelen. Problemet er et system hvor de med kompetanse ikke blir hørt. Alt fokus er på produksjon. Vi har nok litt av det samme i Norge, sier Guttormsen.

BEKYMRET: Overlege Anne Berit Guttormsen så filmen sammen med medisinstudentene sine, blant andre Ragnhild Bakke (t.v.) og Karianne Wergeland. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Fulgte kirurger i to år

Filmen skremte fremtidens leger og kirurger som så dokumentaren i sykehusets auditorium før den vises på Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) denne uken.

Ved å følge sykehuskirurger tett gjennom to år viser regissør Le Maire hvordan økt arbeidspress og krav om effektivitet øker frykten hos legene for å gjøre alvorlige feil.

I forrige uke kunne NRK fortelle at et økende antall leger søker hjelp for angst og frykt for å gjøre tabber.

– Særlig synes unge kvinnelige leger å ha blitt reddere for å gjøre feil i jobben. Det er viktig at de får denne hjelpen. Ingen er tjent med at det ender opp i utbrenthet som gjør at man ikke fungerer i jobben, sa psykiater Tron Svagård.

Filmvisningen i Bergen skjer måneden etter legetabben på nettopp Haukeland universitetssjukehus der en lege satte feil sprøyte i hodet til Djabrail. Seksåringen døde tre uker senere på Rikshospitalet, da respiratoren ble slått av.

– Burde kanskje blitt lærer i stedet

Flere av studentene i Bergen har allerede kjent på frykten for å begå en alvorlig legetabbe.

– Jeg har tenkt en del på at det er slik virkeligheten kan være, med mye tidspress og fokus på effektivitet. Nå forstår jeg mye bedre enn før hvordan slike ting kan skje. Av og til tenker jeg at jeg burde blitt lærer i stedet, sier medisinstudent Maren Selvåg.

– Dødsulykken her satte en støkk i meg. Det er jo noe av det absolutt verste som kan skje. Men det har ikke skremt meg vekk fra legeutdanningen. Det er fortsatt mye i dette yrket jeg ser fram til, sier Ragnhild Bakke.