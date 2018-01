Norsk forsker skal være utenfor livsfare

– Han blir godt ivaretatt av medisinsk personell. I går kveld hadde vi kontakt med behandlende lege og fikk bekreftet at han er utenfor livsfare. Situasjonen hans skal være relativt stabil, sier direktør ved Chr. Michelsens Institutt, Ottar Mæstad.

Lørdag kveld stormet flere menn væpnet med skytevåpen og granater inn på Hotel Intercontinental i Kabul. Minst 18 personer ble drept i angrepet. Søndag formiddag opplyste UD at en nordmann var blant gjestene som bodde på hotellet, men at det var uvisst hvilken helsetilstand han var i.

Fikk SMS fra Strand

Chr. Michelsens Institutt (CMI) opplyste senere at det var deres assisterende direktør, Arne Strand. Han er ekspert på Afghanistan, og har i flere tiår reist og bodd i landet.

– Vi vet at han ble skadd i angrepet, men vi vet foreløpig ikke noe mer om detaljene rundt det, sier Mæstad.

Strand var i Afghanistan på en to uker lang rutinereise i forbindelse med arbeidet på CMI.

– Vi har ikke hatt direkte kontakt, med unntak av et par SMS, som vi fikk mens angrepet pågikk. Det vi vet er at han var informert om at den norske ambassaden jobbet med å få ham ut.

Vurdert som sikkert

Ifølge Mæstad var hotellet Strand bodde på i utgangspunktet vurdert som sikkert.

– Dette er et hotellet som er trygt i den forstand at det er mye sikkerhet rundt det. Samtidig har hotellet mye oppmerksomhet rettet mot seg, fordi det har mange internasjonale gjester som gjør det til et mulig mål. Det er en avveiing vi gjør hele tiden for å avgjøre hvor trygt det er, sier Mæstad.

Foreløpig er det usikkert når Strand kan bli transportert hjem.

– Det kan være et behov for å beholde ham i Kabul i ett par timer eller dager til. Og så regner vi med at han blir transportert ut som fort som mulig, sier Mæstad.