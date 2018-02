Norsk forsker på bedringens vei etter terrorangrepet

Forskeren Arne Strand har siden 24. januar vært innlagt på Haukeland sykehus etter hotellet han bodde på i den afghanske hovedstaden, Kabul, ble stormet lørdag 20. januar.

Det var lenge uvisst hvilken helsetilstand Strand var i. 25. januar bekreftet Helse Bergen at forskeren var alvorlig skadd med røyk- og fallskader.

Nå opplyser altså Strands arbeidsgiver Chr. Michelsens Institutt (CMI) at Strand er på bedringens vei.

I en pressemelding torsdag opplyses det at han forventes å bli helt bra igjen.

– Strand blir stadig bedre. Han er fortsatt under behandling ved Haukeland sykehus, der forventes han å bli helt bra igjen etter brudd- og røykskadene han pådro seg i angrepet, skriver CMI.

BLIR FRISK: Assisterende direktør ved Chr. Michelsens Institutt, Arne Strand, vil bli helt frisk etter han ble påført røyk- og fallskader i et væpnet angrep i Kabul. Foto: Magne, Sandnes / CMI

– Takker for all omtanke

CMI opplyser at Arne Strand likevel ikke vil være tilgjengelig for å fortelle om hendelsen og at han vil «være utilgjengelig for pressen de nærmeste ukene».

Før det vil ikke arbeidsgiveren si noe mer om hva skjedde med forskeren under angrepet.

NRK snakket i ettermiddag med CMI-direktør Ottar Mæstad. Han har selv truffet Strand på sykehuset.

– Han takker for all omtanke og oppmuntring han har fått, sier Mæstad til NRK.

Minst 40 drepte i angrepet

Det var lørdag 20. januar at flere menn stormet Hotel Intercontinental væpnet med skytevåpen og granater i den afghanske hovedstaden, Kabul. Samme dag som Strand landet på Flesland ble tallet oppjustert fra 22 til 40 drepte i angrepet.

Dagen etter angrepet opplyste UD at en nordmann var blant gjestene som bodde på hotellet, men at det var uvisst hvilken helsetilstand han var i.

Den påfølgende mandagen bekreftet Mæstad, at forsker og Afghanistan-ekspert Arne Strand var i relativt stabil tilstand og utenfor livsfare etter lørdagens angrep.

Han var i Afghanistan på en to uker lang rutinereise i forbindelse med arbeidet på CMI.