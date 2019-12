Norsk-eritreere demonstrerte mot regimevennlig møte i Bergen

Denne uken skrev NRK om Den eritreiske forening i Oslo, som ifølge det eritreiske opposisjonsmiljøet blir kontrollert av regimet i Eritrea.

Ifølge NRKs kilder er foreningen en dekkorganisasjon for det som er et av verdens mest undertrykkende regimer. Foreningen selv har avvist dette.

Lørdag ettermiddag møtte norsk-eritreere som ikke støtter regimet opp utenfor lokalene til Bergen internasjonale kultursenter. Bakgrunnen var et internt møte i regi av Eritreisk forening Hordaland som pågikk på innsiden.

Bak lukkede dører

På det lukkede møtet var tilhengere og representanter fra regimet samlet. Til stede på samlingen var også Abraham Woldu, som i flere år har vært en uformell representant for Eritrea i Norge.

NRK har også fått opplyst at en representant fra den eritreiske ambassaden i Stockholm var blant deltakerne.

Demonstrantene mener møtet var politisk motivert for å promotere det totalitære regimet i landet.

Ifølge initiativtaker Hirity Isaksen ble møtet først annonsert som åpent, og senere lukket.

I en SMS til NRK bekrefter også foreningen at dagens møte var internt og kun åpent for medlemmer.

– Vi reagerer på at møtet plutselig blir lukket for eritreiske flyktninger som vil inn for å stille spørsmål. Dette er en ideell forening som får støtte fra det offentlige. De inviterer åpent, men når vi kommer sier de at det er lukket og at vi må være medlemmer, sier Isaksen.

PLAKATER: Flere av demonstrantene hadde med seg plakater med et tydelig buskap om styresmaktene i Eritrea. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Tar avstand fra regimet

Et tjuetalls demonstranter møtte opp utenfor lokalet i Kong Oscars gate i sentrum av Bergen.

– De holder disse møtene for å få økonomisk støtte til at regimet skal vare, sier demonstrant Bashir Abulkader.

Han forteller at alle demonstrantene ønsker å si et klart nei til diktaturet og landets mangeårige diktator Isaias Afwerki.

DEMONSTRERTE: Bashir Abulkader var blant norsk-eritreerne som møtte opp for å ta avstand fra regimet i Eritrea.

De ville også vise at Den eritreiske foreningen ikke representerer alle eritreere i Norge.

– De har selv flyktet fra landet på grunn av diktatoren, men fremdeles støtter de ham, sier Abulkader.

– Har kuppet foreningen

Leder i den regimekritiske organisasjonen Eritreakomiteen, Finn Våge, sier til NRK at Den eritreiske forening i Norge gradvis har blitt overtatt av politisk aktive personer som er tro mot diktatoren.

– De har nærmest kuppet denne foreningen, slik at reelle eritreiske flyktninger til Norge ikke får delta. De som er imot styret i Eritrea, blir kastet ut og må danne sine egne foreninger, sier Våge.

Dette blir også bekreftet av professor Kjetil Tronvoll ved Bjørknes Høyskole i Oslo.

– Flere eritreere i mitt nettverk sier at dette er en forening som klart støtter regimet i Eritrea, og som regimet også bruker uformelt som sine «representanter» i Norge, sier Tronvoll.

NRK har vært i kontakt med Abraham Woldu for kommentar. Han har så langt ikke svart på henvendelsen. Det har heller ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Bergen internasjonale kultursenter.