NINJA I FORKLEDNING: Regnfrakkane til Norwegian Rain er vasstette, men poenget er at det ikkje skal gå an å sjå at det er regntøy. – Vi ynskjer ikkje ta vêret skal diktere kva folk går med. Dei skal kunne gå med den jakka dei har lyst til å gå med, og så duger den anten det er knallsol eller det pøser ned. Då skal dei kjenne seg som ein ninja i forkledning, seier Alexander Helle (t.h.).

Foto: SIMON SKJELVIK BRANDSETH / NRK