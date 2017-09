Norsk baskettalent valde Spania

Basketspelaren Bouna Black Ndiaye (25) har skrive kontrakt med Real Canoe Madrid på spansk nivå to, melder BA. Det skjer etter fire år med collegebasket i USA. – Eg kunne ha reist andre stader for meir pengar, men moglegheita for å ta steget vidare her er såpass bra at det blei Canoe, sier bergensaren til avisa.