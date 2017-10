Normal drift på Bybanen

Det er no normal bybanedrift igjen på strekninga mellom Rådalen og Nesttun, etter at ein bil køyrde inn i Nesttunhaugtunnelen og sperra for Bybanen. Bergingsbil har no fått ut bilen, som køyrde seg fast. – Dette har ført til nokre forseinkingar, men vi har fin flyt mellom vognene igjen no og eg trur ikkje dei reisande skal merke så mykje til det, seier Unn Almeland ved Keolis driftssentral.