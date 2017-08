Norge investerer tungt i legemiddelselskap helseministeren mener har vært «grådig»

– Jeg synes Roche har brukt altfor lang tid på å komme med en akseptabel pris. Det burde ikke tatt så lang tid.

Det sa helseminister Bent Høie til NRK sist tirsdag, da Beslutningsforum etter tre år med forhandlinger sa ja til at brystkreftmedisinen Kadcyla skal tilbys gratis til pasienter ved norske sykehus.

Både han og Beslutningsforums leder Lars Vorland har flere ganger uttrykt at de er svært kritiske til hvordan legemiddelfirmaet Roche har opptrådt i forhandlingene, og til kravet om hemmelige prisforhandlinger. Det har også fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Selskapet de kritiserer, er et av de ti selskapene oljefondet investerer mest i. I mars i år hadde oljefondet aksjer verdt 37,2 milliarder kroner i Roche.

Les også: Kritisk til at fire direktører avgjør kostbare medisinkjøp

– Stort paradoks

– Det er et stort paradoks at staten via oljefondet investerer så mye i et legemiddelfirma, samtidig som helseministeren kritiserer dem for å være uetiske mot norske pasienter ved å stå hardt på kravene om høy betaling for viktige medisiner, sier Kjersti Toppe (Sp).

Nestlederen i Stortingets helse- og omsorgskomité mener Norge bør trekke seg ut av selskapet.

– Jeg vet at det skal mye til for å endre oljefondets kriterier for hvor de skal investere. Men jeg er svært kritisk til at Norge investerer i slike selskap.

MISLIKER INVESTERING: Kjersti Toppe (Sp) syns det er et paradoks at oljefondet investerer i et selskap helseministeren kritiserer for å være uetiske. Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

Høie: – Fornuftig investering

– Jeg synes det er fornuftig av Norge å investere i legemiddelindustrien. Dette er en industri vi er helt avhengig av. Det jeg har kritisert enkelte firma for, er at de er for grådige. Det må det være mulig å mene selv om oljefondet er en eier, sier Høie.

– Så selv om du i denne saken er kritisk til dette selskapet, så er det ikke problematisk at staten er på eiersiden i selskapet?

– Absolutt ikke. Oljefondet er finansielle eier i en rekke internasjonale selskaper, men det kan ikke være sånn at norske myndigheter av den grunn for eksempel ikke kan stille krav til hvilke priser vi aksepterer når vi kjøper produktet deres, sier han.

Oljefondet - Statens pensjonsfond utland Foto: NRK Grafikk Ekspandér faktaboks Oljefondet - Statens pensjonsfond utland (SPU), tidligere Statens petroleumsfond - ble opprettet i 1990.

Finansdepartementet er formell eier, mens Norges Bank har ansvaret for den operative forvaltningen av fondets internasjonale plasseringer.

60 prosent av fondet skal investeres i aksjer, resten hovedsakelig i obligasjoner.

Fondet fikk etiske retningslinjer i 2004, de ble oppdatert i 2008. Et etikkråd vurderer om investeringer er i strid med disse.

Markedsverdien av fondet var på 7.510 milliarder kroner i starten per 31. desember 2016.

Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond, ifølge organisasjonen Sovereign Wealth Fund Institute. (NTB/NRK)

Avviser kritikk

Roche er ikke enig i kritikken fra Høie og Vorland, og sa forrige uke at de hele tiden har ønsket å komme til enighet med norske myndigheter.

– Det har etter vår mening ikke vært reelle forhandlinger, men i stedet en prosess der vi har kommet med tilbud som myndighetene har sagt nei til, uten noen nærmere forklaring. Vi er glad for at vi har kommet til enighet, men ønsker en bedre prosess for fremtiden, slik at slike forhandlinger ikke vil ta så lang, sa kommunikasjonsdirektør Line Walen.