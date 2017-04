Nordrevågen er svært forurenset etter tiår med drift i ubåtbunkeren og tilstøtende industri. Forsvarsbygg skal betale 25 millioner kroner for opprydding og tildekking av 25.000 kvadratmeter sjøbunn.

Men i området, som var mål for det store, britiske bomberaidet mot tyskernes ubåtbunker 4. oktober 1944, har man også funnet flere udetonerte bomber.

Senest i vinter ble en slik bombe uskadeliggjort av eksperter fra Forsvaret.

– Mulig det finnes flere

Forsvarsbyggs avdeling Skifte eiendom har ansvaret for å rydde opp i vågen. Nå sier seksjonsleder Torbjørn Henriksen i Skifte eiendom miljø at det kan være flere eksplosiver på bunnen av Nordrevågen.

– Fortsatt er det tre til fem objekter vi er usikre på og som må undersøkes nærmere. Det er mulig det ligger flere bomber der, sier han.

Ubåtbunkeren «Bruno» Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Byggingen startet høsten 1941.

Skulle dekke 15 mål, være 30 meter høy og inneholde syv dokker.

Til byggingen gikk det med et helt norsk årsforbruk av sement og 40 000 tonn armeringsjern.

Ubåtbunkeren var viktig for Tyskland under annen verdenskrig ved at deres ubåter opererte herfra mot allierte konvoier.

Var ikke ferdigbygget da freden kom.

I 2004 ble bunkeren fredet. Fredningen omfatter bunkeren med eksteriør og innvending hovedstruktur.

Pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, oberstløytnant Ivar Moen, blir overrasket over opplysningen.

– Vi har uskadeliggjort den ene bomben som ble funnet og har ikke flere saker knyttet til dette området. Men blir det rapportert inn flere mistenkelige funn, skal vi selvsagt håndtere det, sier Moen.

Ryddeaksjon til 175 mill

En kartlegging av Nordrevågen har avdekket 30 større objekter på sjøbunnen. Mye av det er skrot, sier Henriksen.

– Hvis det er flere eksplosiver på bunnen, tar vi det på største alvor, sier prosjektleder Gry Stenersen i Bergen kommunes bymiljøetat.

Det er kommunen som på vegne av Forsvarsbygg skal rydde og tildekke bunnen i Nordrevågen som en del av det mye større prosjektet «renere Puddefjord».

Store deler av indre Puddefjorden fra gamle Nygårdsbro og ut til Nordrevågen er forurenset. Kommunen skal bruke 150 millioner kroner på rydding i sjøen. I tillegg kommer Forsvarets 25 millioner til Nordrevågen.

– Vi starter etter sommeren. Blant annet skal det tas opp fem båter fra bunnen. Så skal vi mudre og tildekke store deler av sjøbunnen, sier Stenersen.

Gamle industrisynder

Spesielt verftsindustrien langs Puddefjorden har ført til at bunnen inneholder mengder med kvikksølv, PVC og andre sterkt miljøødeleggende stoffer.

Før industrien fikk feste langs fjorden, var den mye lengre og bredere enn i dag.

DEN GANG: I tidligere tider gikk Puddefjorden helt inn til Lille lungegårdsvannet. Her fra boken «Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden», Christiania 1877.

– Vi tar bare opp det nødvendigste for å unngå at for mye av sedimentene virvles opp, sier Stenersen.

Kommunen skal legge steinmasser fra den nye Ulrikstunnelen i et 30 til 50 centimeter tykt lag på bunnen av fjorden.

– På et lite område skal vi også bruke betongmadrasser, opplyser Henriksen i Skifte Eiendom miljø.

Oppryddingen skal være ferdig i løpet av 2018.