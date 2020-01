Nordmenn i utlandet kan ikke søke sykehjemsplass: – Vil gjennomgå lovverket

NRK fortalte denne helgen historien om Inga Sindre (95), som flyttet til Spania sent på 80-tallet for å ta vare på egen helse.

Nå – over 30 år senere – sier Norge nei til å la Inga flytte inn på sykehjem i hjemlandet.

Ingas datter har i halvannet år forsøkt å få moren inn på sykehjem i Stavanger, etter at det norskdrevne sykehjemmet hun bodde på i Alfaz del Pi ble nedlagt.

Sykehjemmet var et spesielt tilbud der Bergen kommune kjøpte sykehjemsplasser fra Stiftelsen Betanien.

Minister etterlyser velvilje

Pasient- og brukerrettighetsloven hindrer Inga i å søke om sykehjemsplass i Norge, fordi hun ikke fysisk oppholder seg i landet.

– Inga og hennes familie opplever en utfordrende situasjon. Men det er et grunnleggende prinsipp i lovverket vårt at du må være bosatt i landet for å ha fulle rettigheter til helsehjelp.

Det sier eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes (Frp). Men nå vil han revurdere loven.

– Fordi stadig flere nordmenn velger å ta noen år i utlandet, skal jeg gjennomgå lovverket for å se om det trengs tilpasninger.

REVURDERING: Eldreminister Terje Søviknes (Frp) mener Stavanger kommune bør forberede sykehjemsplass for Inga slik at den kan tildeles i det hun ankommer Norge. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Inntil da etterlyser han smidighet fra norske kommuner.

– Med litt skjønn og velvilje fra alle parter er dette fullt mulig å håndtere. Min sterke oppfordring til kommunene, i dette tilfellet Stavanger, er å forberede saken slik at man kan gjøre det formelle vedtaket samme dag som vedkommende er tilbake i landet.

Søviknes mener Inga, hvis hun oppfyller kriteriene, da ville kunne få sykehjemsplass i det hun lander i Norge.

– En politisk vekker

Også helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet mener kommunene ikke må være for strenge.

– Man trenger ikke skyve loven foran seg. Det er mulig å gjøre unntak og se at her er det sterke menneskelige hensyn.

LEGITIMT: Kjersti Toppe (Sp) mener pensjonister som bor i utlandet har et helt legitimt krav om å få helse- og omsorgstjenester i Norge. Foto: Ingrid Aarekol / NRK

– Vi må ivareta interessene for den nye generasjonen av eldre som har valgt å bosette seg i utlandet i pensjonisttiden og har et helt legitimt krav om å få reise hjem igjen til Norge.

Toppe mener Stortinget bør vurdere å endre regelverket eller praktiseringen av det.

– Jeg visste ikke at regelverket var sånn. Denne saken er en vekker for oss politisk. Det trengs kanskje nye forskrifter.

– Likebehandling er viktig

Søknaden om sykehjemsplass til Inga ble avslått av Stavanger kommune, som fikk medhold fra Fylkesmannen.

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, sier hun har stor forståelse for at situasjonen til Inga er vanskelig.

– Men regelverket er veldig klart. Man må oppholde seg i Norge for å få realitetsbehandlet en søknad om sykehjemsplass.

– Vi har behandlet denne saken korrekt. Det er viktig for oss å behandle alle likt. Mange er i samme situasjon som Inga. Det vil skape presedens hvis vi gjør unntak og begynner å behandle og innvilge sykehjemsplass til brukere som befinner seg i utlandet.

KORREKT: Helsedirektør Eli Karin Fosse i Stavanger kommune sier alle må behandles likt, men åpner for å vurdere sykehjemsplass for Inga selv om hun ikke bor i Norge. Foto: Magnus Stokka / NRK

Fosse sier likevel at kommunen vil gjøre en foreløpig vurdering av hvilke tjenester de mener Inga har behov for og rett til hvis hun kommer til Stavanger.

– I det de setter sine bein på norsk jord, har folk krav på nødvendig helsehjelp i den kommunen de oppholder seg. Men den endelige vurderingen og selve søknadsbehandlingen må vi gjøre når hun eventuelt kommer til landet.